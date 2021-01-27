В Индонезии извергается вулкан Мерапи

Источник материала: ОНТ

Пепельный дождь накрыл города Индонезии. На острове Ява извергается вулкан Мерапи.





Лава уже разлилась на несколько километров вниз по склону. Из жерла вырывается раскалённый газ. Растет уровень опасности. Людям рекомендуют не приближаться ближе пяти километров к горе. Мерапи – самый активный вулкан в Индонезии. Во время его извержения пять лет назад погибли около 350 человек.

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