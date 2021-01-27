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Коммунальные службы Минска работают в усиленном режиме и просят граждан помочь убрать снег
Источник материала: ОНТ
Столичные городские коммунальные службы работают в усиленном режиме после выпавших в ночь на среду обильных снежных осадков. Об этом сообщили в ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»,
Для того, чтобы как можно скорее расчистить столичные улицы, задействовано 650 единиц техники и свыше 700 дворников. Снег вывозят на площадки временного хранения.
Также жилищные организации просят неравнодушных граждан помочь в расчистке снега во дворах и рядом с парковками. Для этого в каждом районе были оборудованы места выдачи инвентаря.
Фото: БЕЛТА, ЖКХ Минск Официально
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Столичные городские коммунальные службы работают в усиленном режиме после выпавших в ночь на среду обильных снежных осадков. Об этом сообщили в ГПО...
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