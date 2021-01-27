Коммунальные службы Минска работают в усиленном режиме и просят граждан помочь убрать снег

Источник материала: ОНТ

Столичные городские коммунальные службы работают в усиленном режиме после выпавших в ночь на среду обильных снежных осадков. Об этом сообщили в ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», пишет БЕЛТА.

Для того, чтобы как можно скорее расчистить столичные улицы, задействовано 650 единиц техники и свыше 700 дворников. Снег вывозят на площадки временного хранения.

Также жилищные организации просят неравнодушных граждан помочь в расчистке снега во дворах и рядом с парковками. Для этого в каждом районе были оборудованы места выдачи инвентаря.





Фото: БЕЛТА, ЖКХ Минск Официально









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