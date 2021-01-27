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Вынесен приговор за нападение на сотрудника ОМОНа: пять лет лишения свободы

27.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вынесен приговор за нападение на сотрудника ОМОНа: пять лет лишения свободы

Приговор по делу о нападении на сотрудника ОМОНа. Сегодня в столице судили минчанина, который сломал ногу сотруднику правоохранительных органов.


Обвиняемый – 32-летний Виктор Борушко. 18 октября прошлого года был участником протестной акции. Во время задержания оказал сопротивление, ударил сотрудника ОМОНа так, что у того диагностировали перелом берцовой кости. В тот же день был задержан и всё это время находился под стражей. А милиционер – на больничной койке. Сторона обвинения просила для Борушко пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

В 2006-м осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Приговор суда может быть обжалован в установленный законом срок.  

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Приговор по делу о нападении на сотрудника ОМОНа. Сегодня в столице судили минчанина, который сломал ногу сотруднику правоохранительных органов. Обвиняемый –...
 
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