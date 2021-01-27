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Макей: Беларусь будет делать все, чтобы не допустить возрождения неонацизма
Источник материала: ОНТ
Скорбная дата в календаре. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Ровно 76 лет назад Советская армия освободила концлагерь Освенцим. Там погибли, по разным оценкам, от полутора до четырёх миллионов человек. Со всем миром скорбят и белорусы. На нашей территории замучено более восьмисот тысяч евреев, историки говорят о 400 фабриках смерти.
В память о жертвах Холокоста в центре Минска у мемориала «Яма» собрались представители власти, религиозных объединений, диппредставительств. Сначала – общая молитва о миллионах погибших, которых невозможно забыть. К подножию мемориала возложили цветы. Эти страницы истории должны передаваться из поколения в поколение, чтобы помнили и не допустили повторения тех страшных событий.
Сохраняя память о жертвах Холокоста, Беларусь делает всё возможное, чтобы не допустить возрождения неонацизма и любых проявлений расовой ненависти и фанатизма, отметил на митинге министр иностранных дел. А на здании Национальной библиотеки можно увидеть бегущую строку со словами на идише.
Фото: БЕЛТА
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Скорбная дата в календаре. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Ровно 76 лет назад Советская армия освободила концлагерь Освенцим. Там погибли, по...
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