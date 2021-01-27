Макей: Беларусь будет делать все, чтобы не допустить возрождения неонацизма

Источник материала: ОНТ

Скорбная дата в календаре. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Ровно 76 лет назад Советская армия освободила концлагерь Освенцим. Там погибли, по разным оценкам, от полутора до четырёх миллионов человек. Со всем миром скорбят и белорусы. На нашей территории замучено более восьмисот тысяч евреев, историки говорят о 400 фабриках смерти.





Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «К сожалению, на фоне стремительно нарастающей в мире политической и социальной нестабильности отдельные страны все чаще пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны, обелить преступления Третьего рейха, представить героями нацистских палачей и их пособников. Мы в Беларуси считаем это недопустимым. И наша страна, верная памяти жертв нацизма, будет этому последовательно противостоять».

В память о жертвах Холокоста в центре Минска у мемориала «Яма» собрались представители власти, религиозных объединений, диппредставительств. Сначала – общая молитва о миллионах погибших, которых невозможно забыть. К подножию мемориала возложили цветы. Эти страницы истории должны передаваться из поколения в поколение, чтобы помнили и не допустили повторения тех страшных событий.

Алекс Гольдман Шайман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси: «Это очень важно помнить, потому что количество тех, кто пережили эти страшные времена, все меньше и меньше. И в Беларуси для нас очень важны такие вот мероприятия, то, что в школах учат и изучают, то, что не забывают, то, что есть церемонии, то, что строят музеи, показывают выставки. Мне кажется, очень важным, во-первых, что не забывают, во-вторых, чтобы помнить эти уроки, и поэтому мы ценим эту политику и сотрудничаем с Беларусью, чтобы не забывать те ужасные времена».

Сохраняя память о жертвах Холокоста, Беларусь делает всё возможное, чтобы не допустить возрождения неонацизма и любых проявлений расовой ненависти и фанатизма, отметил на митинге министр иностранных дел. А на здании Национальной библиотеки можно увидеть бегущую строку со словами на идише.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram