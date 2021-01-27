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Тихановская пока не возвращается

27.01.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская в интервью эстонскому изданию Postmees заявила, что пока не готова вернуться на родину из Литвы, где вынужденно оказалась вскоре после президентских выборов.



- Конечно, хотела бы вернуться домой, когда это станет возможным. Власти Беларуси предъявили мне два обвинения, которые хоть и абсолютно безосновательны, но на границе меня сразу могут арестовать. Возможно, что международные организации попытаются меня защитить, но я должна учитывать, что это может не получиться. Но я мать, и не могу оставить детей одних, ведь их отец арестован. Для меня это большая дилемма, однако сейчас я все-таки должна остаться за границей, ведь здесь я точно могу продолжать свое дело.
 
 
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Светлана Тихановская в интервью эстонскому изданию Postmees заявила, что пока не готова вернуться на родину из Литвы, где вынужденно оказалась вскоре после...
 
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