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Промпредприятия начинают разваливаться прямо на глазах?

27.01.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Критическая ситуация складывается на ранее успешном Локомотивном депо г. Минска.

Об этом сообщает телеграм канал @belamova со ссылкой на своих подписчиков. 

"В последние месяцы с предприятия уволили много пенсионеров, которые отработали «горячую сетку» и получили право получать пенсию на 5 лет раньше (в основном это локомотивные бригады). 

Разобравшись с пенсионерами, руководство начало давить на рабочих ремонта. Срезали зарплаты. У обычных рабочих ремонта локомотивов они на уровне 650 – 1000 BYN.

Люди массово увольняются. В цехе ремонта нет запчастей, и закупать их не собираются. Требуют, что бы мы из двух нерабочих деталей, российского производства, делали одну рабочую.

После приобретения дизель-поездов польского производства ДП-3 и ДП-6 финансирование на остальные программы свернули. Как говорят, знающие коллеги деньги с железной дороги утекают прямо в Министерство транспорта, а после просто испаряются", - сообщает подписчик канала, судя по всему, работник депо.
 
Теги: Минск
 
 
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Критическая ситуация складывается на ранее успешном Локомотивном депо г. Минска.
 
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