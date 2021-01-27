Промпредприятия начинают разваливаться прямо на глазах?

@belamova со ссылкой на своих подписчиков. Об этом сообщает телеграм каналсо ссылкой на своих подписчиков.





"В последние месяцы с предприятия уволили много пенсионеров, которые отработали «горячую сетку» и получили право получать пенсию на 5 лет раньше (в основном это локомотивные бригады).





Разобравшись с пенсионерами, руководство начало давить на рабочих ремонта. Срезали зарплаты. У обычных рабочих ремонта локомотивов они на уровне 650 – 1000 BYN.





Люди массово увольняются. В цехе ремонта нет запчастей, и закупать их не собираются. Требуют, что бы мы из двух нерабочих деталей, российского производства, делали одну рабочую.





После приобретения дизель-поездов польского производства ДП-3 и ДП-6 финансирование на остальные программы свернули. Как говорят, знающие коллеги деньги с железной дороги утекают прямо в Министерство транспорта, а после просто испаряются", - сообщает подписчик канала, судя по всему, работник депо.