|
Госатомнадзор: европейские эксперты приедут на БелАЭС в феврале
Источник материала: Партизан
Визит экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) на Белорусскую АЭС планируется в феврале нынешнего года.
Об этом сообщил консультант Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев на брифинге в пресс-центре
"Технический визит европейских экспертов на Белорусскую АЭС в рамках партнерского обзора нашего национального плана действий по итогам стресс-тестов планируется на неделе, которая начинается с 8 февраля", - проинформировал Олег Соболев.
Во время визита на БелАЭС европейские эксперты должны будут ознакомиться с системой безопасности и документацией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Визит экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) на Белорусскую АЭС планируется в феврале нынешнего года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)