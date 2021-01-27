﻿ Госатомнадзор: европейские эксперты приедут на БелАЭС в феврале. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госатомнадзор: европейские эксперты приедут на БелАЭС в феврале

27.01.2021 16:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Визит экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) на Белорусскую АЭС планируется в феврале нынешнего года.

Об этом сообщил консультант Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев на брифинге в пресс-центре БелТА.

"Технический визит европейских экспертов на Белорусскую АЭС в рамках партнерского обзора нашего национального плана действий по итогам стресс-тестов планируется на неделе, которая начинается с 8 февраля", - проинформировал Олег Соболев.

Во время визита на БелАЭС европейские эксперты должны будут ознакомиться с системой безопасности и документацией.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Визит экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) на Белорусскую АЭС планируется в феврале нынешнего года.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Каб выказаць нашу салідарнасьць». У Польшчы выдалі анталёгію сучаснай беларускай літаратуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by