Госатомнадзор: европейские эксперты приедут на БелАЭС в феврале

БелТА . Об этом сообщил консультант Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев на брифинге в пресс-центре





"Технический визит европейских экспертов на Белорусскую АЭС в рамках партнерского обзора нашего национального плана действий по итогам стресс-тестов планируется на неделе, которая начинается с 8 февраля", - проинформировал Олег Соболев.





Во время визита на БелАЭС европейские эксперты должны будут ознакомиться с системой безопасности и документацией.