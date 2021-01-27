Источник материала: Хартия'97

Россияне и украинский язык 27.01.2021, 16:28

Почему разгневан Патрушев?

Зачем секретарю российского Совбеза Николаю Патрушеву так пристально следить за имплементацией украинского языкового законодательства?

На первый взгляд, чиновник просто продолжает линию, которая давно уже стала одной из главных идеологических «скреп» путинского государства: «националисты» при поддержке американского госдепартамента не дают людям говорить на их родном, естественно, русском языке. И российскому руководству остается только возмущаться и бояться того, что с каждым новым «этапом украинизации» Украина все в большей степени отдаляется от путинской России. О чем Патрушев, собственно, и заявляет, — пишет Виталий Портников для «Крым.Реалии» .

Но на самом деле это интервью чиновника, думаю, не об Украине. Оно о России. Патрушев дал свое резонансное интервью газете «Аргументы и факты» как раз после российских протестов — их участники, собиравшиеся по всей стране, были возмущены задержанием основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и демонстративной коррумпированностью режима, символом которой стал «ничейный» дворец под Геленджиком и похожие дворцы для кремлевской элиты в Крыму. Патрушев говорит и об этом, и возмущается, что в Киеве проявили солидарность с российскими оппозиционерами. Поэтому тезис об украинском языке — это на самом деле для того, чтобы доказать россиянам: смотрите, что происходит там, где «правит госдепартамент».

Сама газета «Аргументы и факты» — а она регулярно предоставляет трибуну Патрушеву — подробно писала об этом «угнетении» всего несколько дней назад, так сказать, готовила почву для высказываний высокопоставленного чиновника. В редакционном тексте о том, что теперь на украинском языке заговорит сфера обслуживания, утверждалось: именно такое «издевательство» привело к «восстанию» на Донбассе. И якобы именно поэтому крымчане на «референдуме» голосовали за «присоединение к России». Хотя вроде бы тогда сфера обслуживания на украинском языке не разговаривала — но это уже детали. Главное — людей лишают их родного языка! И если вы поверите «агентам госдепартамента» в самой России, то и вас ожидают такие же испытания, о чем и говорит Николай Патрушев в завершении своего интервью: «Лица, которые руководят в настоящее время Украиной, сделали эти заявления в ущерб интересам их собственного народа в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом. И в этом нет ничего удивительного. Западу нужен этот „деятель“ для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых майданов. К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность».

Поэтому, по мнению Патрушева, россиянам не стоит обращать внимание на «ничейные» дворцы и выходить на майданы — нужно просто аплодировать.

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