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Фильм по роману белорусского писателя попал в лонглист премии «Оскар»

27.01.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Фильм по роману белорусского писателя попал в лонглист премии «Оскар»

  • 27.01.2021, 16:13
Фильм по роману белорусского писателя попал в лонглист премии «Оскар»
Виктор Мартинович

Результаты отбора будут объявлены 8 февраля.

Фильм «Озеро радости», снятый по отрывку из одноименного романа белорусского писателя Виктора Мартиновича, попал в лонглист кинопремии «Оскар». Об этом сообщил главный режиссер картины Алексей Полуян на своей странице в «Фейсбуке».

Результаты отбора будут объявлены 8 февраля.

Получасовой фильм «Озеро радости» вышел в прокат в 2019 году. Он рассказывает о девятилетней Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отвозит девочку в интернат, откуда она решает сбежать. В роли Яси снялась девятилетняя воспитанница могилевской SOS-Детской деревни Анастасия Пляц.

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