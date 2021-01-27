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Фильм по роману белорусского писателя попал в лонглист премии «Оскар»
Источник материала: Хартия'97
Фильм по роману белорусского писателя попал в лонглист премии «Оскар»
Результаты отбора будут объявлены 8 февраля.
Фильм «Озеро радости», снятый по отрывку из одноименного романа белорусского писателя Виктора Мартиновича, попал в лонглист кинопремии «Оскар». Об этом сообщил главный режиссер картины Алексей Полуян на своей странице в
Результаты отбора будут объявлены 8 февраля.
Получасовой фильм «Озеро радости» вышел в прокат в 2019 году. Он рассказывает о девятилетней Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отвозит девочку в интернат, откуда она решает сбежать. В роли Яси снялась девятилетняя воспитанница могилевской SOS-Детской деревни Анастасия Пляц.
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Результаты отбора будут объявлены 8 февраля.
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