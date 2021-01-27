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В Якутии задержан шаман Александр Габышев

27.01.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Якутии задержан шаман Александр Габышев

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  • 27.01.2021, 15:49
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В Якутии задержан шаман Александр Габышев
ШАМАН ГАБЫШЕВ

Частный дом штурмовали 11 силовиков.

В Якутии полицейские совместно с силами ОМОНа задержали шамана Александра Габышева. Он был помещен в психоневрологический диспансер.

Об этом сообщил редакции "Сибирь.Реалии" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

По данным Якутия.Инфо, арест состоялся в частном доме его родственников. В операции приняли участие 11 силовиков. Шамана вывезли на машине "скоро помощи".

В последнее время сотрудники правоохранительных органов осуществляли слежку за Габышевым. В январе он объявил о готовности продолжить ранее прерванный поход в Кремль и предупредил, что на этот раз его могут убить.

В марте 2019 года Габышев объявил о путешествии в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября, поместили в психоневрологический диспансер и возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Вместе с ним преследованию подвергаются его сторонники. Amnesty International признала шамана узником совести и потребовала его освобождения.

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Частный дом штурмовали 11 силовиков.
 
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