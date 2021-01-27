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В Национальном аэропорту Минск закрывают несколько входов

27.01.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Национальном аэропорту Минск закрывают несколько входов

  • 27.01.2021, 15:48
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В Национальном аэропорту Минск закрывают несколько входов

Как теперь попасть на самолет?

В Национальном аэропорту установили оборудование для измерения температуры тела. В связи с этим изменилась схема движения на вход в здание аэропорта, сообщает пресс-служба.

Система тепловизионного контроля на вход в аэровокзальный комплекс Национального аэропорта Минск начнет работать в тестовом режиме с завтрашнего дня, 28 января.

Новое оборудование установлено в общедоступной зоне:

— в секторе прилета 1-2 (1 этаж);

— в секторе вылета 3-4 (2 этаж, эстакада).

Теперь каждому пассажиру, посетителю и сотруднику для доступа в терминал необходимо проходить через вышеуказанные входы через систему тепловизионного контроля. В свою очередь, остальные входы в терминал будут закрыты в целях высокой эффективности проводимой термометрии.

На двух входах в терминал установлены небольшие станции измерения температуры — камеры с функцией определения температуры тела и высокоточные детекторы. Они подключены к компьютерам для выполнения конфигурации по определению температуры тела. Оборудование позволяет сделать фотофиксацию человека с указанием его температуры.

При обнаружении аномальной температуры срабатывает сигнал, и персонал аэропорта получает уведомление о необходимости выявления человека с повышенной температурой. После того, как человека находят, ему предлагают пройти к сотрудникам медицинской службы для осмотра.

При этом на выход из аэровокзального комплекса ограничения не распространяются — терминал можно покинуть через любой выход, не оборудованный термометрией.

Кроме того, такая же система установлена в контролируемой зоне аэропорта — в секторе международного прилета 1-4 со стороны перрона. Здесь мониторинг будет проводиться для прибывающих пассажиров. Станции измерения работают при входе прибывшего пассажира в терминал до прохождения паспортного контроля.

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Теги: Минск
 
 
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