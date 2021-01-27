Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Не только ДСНВ: о чем говорил Путин с "куратором Украины" Байденом

После телефонного разговора двух лидеров можно было бы делать выводы о том, что острая фаза конфликта преодолена, однако мы помним, что и предыдущие президенты США также говорили о необходимости обновления отношений с Россией, преодолении холода и взаимонепонимания, однако до реальных дел так и не дошло, отмечает собеседник радио Sputnik.

"Например, Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем при Бараке Обаме, устроила целую политическую акцию с кнопкой о перезагрузке отношений, однако дальше этой кнопки и жеста дело не пошло. Также о необходимости перемен в отношениях с РФ говорил и Трамп, но ему не дали этого сделать Конгресс, Сенат и вся американская политическая система", ― напоминает Киреев.

Кроме того, Байден, помимо того что он является одним из архитекторов ДСНВ-3,известен тем, что в 2014-2017 году был куратором Украины, рассказывает собеседник Sputnik.

"Это тот человек, который и санкционировал фактическую войну на Украине и без которого украинские элиты не посмели бы перейти к горячей фазе конфликта", ― говорит Киреев.

По словам политолога, современная американская политика в отношении России до сих пор строится на стереотипах холодной войны, и не только на них. Сам глобальный проект Демократической партии предполагает, что США являются лидером всего свободного мира и, находясь в его центре, выстраивают единое политическое пространство, а Россия этому глобальному проекту мешает, делает вывод Киреев.

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о телефонном разговоре, который состоялся между Владимиром Путиным и Джо Байденом по инициативе американской стороны, при этом сам тон комментария свидетельствует о неизменности традиционной риторики США в отношении России.

"Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твердую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также чтобы поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности", — сказала Псаки.

В этом контексте особенно интересен украинский вектор политики новой американской администрации. Зная об отношениях семьи Байдена с украинским бизнесом и его особый интерес к региону, можно ожидать обострения ситуации на Юго-Востоке Украины, которое может вылиться в новую фазу конфликта, рассуждения политического эксперта Владимира Киреева на эту тему слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

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