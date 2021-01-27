ЕГЭ и ЦТ: Россия и Беларусь обсуждают, как облегчить жизнь абитуриентам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Пункты приема ЕГЭ и ЦТ должны приблизиться к местам сдачи этих экзаменов. Этот вопрос прорабатывается и может решиться в этом году, сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Конечно, мы хотим, чтобы в этом году проблем у абитуриентов из Беларуси и абитуриентов из России для поступления в вузы наших стран было меньше, чтобы пункты приема ЕГЭ и ЦТ приблизились к местам сдачи этих экзаменов", - отметил он.

Тема унификации законодательства в сфере образования России и Беларуси поднимается не впервые. Ранее сообщалось, что уже в феврале на встрече глав профильных ведомств двух стран этот вопрос может быть решен. Беларусь и Россия обменяются пунктами сдачи экзаменов .

Планировалось, что пункты сдачи ЦТ и ЕГЭ могут быть открыты при посольствах двух стран. Прорабатывать эту инициативу было поручено министерству образования Беларуси и министерству просвещения России.