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ЕГЭ и ЦТ: Россия и Беларусь обсуждают, как облегчить жизнь абитуриентам
27.01.2021 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Пункты приема ЕГЭ и ЦТ должны приблизиться к местам сдачи этих экзаменов. Этот вопрос прорабатывается и может решиться в этом году, сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
© Sputnik / Максим Богодвид
"Конечно, мы хотим, чтобы в этом году проблем у абитуриентов из Беларуси и абитуриентов из России для поступления в вузы наших стран было меньше, чтобы пункты приема ЕГЭ и ЦТ приблизились к местам сдачи этих экзаменов", - отметил он.
Тема унификации законодательства в сфере образования России и Беларуси поднимается не впервые. Ранее сообщалось, что уже в феврале на встрече глав профильных ведомств двух стран этот вопрос может быть решен. Беларусь и Россия
Планировалось, что пункты сдачи ЦТ и ЕГЭ могут быть открыты при посольствах двух стран. Прорабатывать эту инициативу было поручено министерству образования Беларуси и министерству просвещения России.
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Тема унификации законодательства в сфере образования двух стран поднимается не впервые. Беларусь и Россия могут обменяться пунктами ЦТ и ЕГЭ уже в этом году.
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