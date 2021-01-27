Совет федерации ратифицировал соглашение о ДСНВ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Россия продлит действие ДСНВ до 5 февраля 2026 года, такое решение поддержали законодатели после того, как проект договора для одобрения внес в Госдуму Владимир Путин.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев охарактеризовал продление ДСНВ-3 на пятилетний срок на условиях Москвы как успех России. Он отметил, что, если бы договориться не удалось, ограничения по количеству вооружений были бы сняты, и это могло привести к гонке вооружений. Кроме того, сохранилась обязанность сторон проводить взаимные проверки.

Российско-американский документ предусматривает меры по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Администрация Дональда Трампа отказывалась заключать соглашение на прежних условиях. Джозеф Байден накануне провел переговоры с российским лидером, в которых согласился не наращивать ядерные арсеналы и пролонгировать действие ранее подписанного документа. Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.

В чем суть?

Так называемый договор СНВ-3 является серией соглашений между Россией и США по сдерживанию, в том числе ядерных вооружений. Последний раз обязательства скрепляли в 2011 году сроком на 10 лет.

Документом решено, что количество межконтинентальных баллистических ракет, размещенных на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, не должно превышать 700. Еще 1550 и 800 боеголовок могут храниться на развернутых и неразвернутых пусковых площадках. Такое число предусмотрено для обеих стран. Кроме того, ядерный потенциал может базироваться только в пределах национальных границ.

Что за боеголовки?

Договор распространяется на российские стратегические комплексы "Тополь" и "Ярс", а также подводные лодки, которые носят аналог наземных систем – "Синева" и "Булава". А также авиаракетоносцы Ту-95 и Ту-160. США в свою очередь обязуются ограничить арсенал проектов "Минитмен", субмарин "Трайдент", бомбардировщиков Б-52, а также "Лансер" и "Спирит".

При этом договор не затрагивает те вооружения, которые находятся на хранении, используются для обучения и запуска в космос.

А как проверить?

Соглашение между Россией и США также подразумевает взаимный контроль и обеспечение работы инспекционных комиссий. Причем контролеры не только знакомятся с документальным учетом, но и посещают места хранения, загрузки и размещения межконтинентальных баллистических ракет.