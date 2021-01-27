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В Twitter обратили внимание, что Instagram-профиль Навального очень смешной. А все благодаря его жене
Источник материала: Tut.by
Пользователи Twitter обратили внимание, что аккаунт Алексея Навального в Instagram очень смешной. Причем во многом не стараниями самого политика, а благодаря его жене Юлии. TUT.BY показывает лучшие скриншоты.
Еще несколько недель назад в Twitter обратили внимание: после поста Алексея Навального в начале ноября ему в своем аккаунте ответила его жена Юлия Навальная. Получилось забавно и мило.
Алексей выложил снимок с Юлией и добавил подпись: «С коротышкой».
Юлия выложила в ответ фотографию из того же места, но на ней она уже выглядит выше Алексея. «Сам коротышка», — написала жена политика.
Предположительно после этого, пользователи Twitter уделили больше внимания аккаунту Алексея Навального и нашли там еще массу смешных комментариев от Юлии. В один тред их собрал пользователь Twitter с ником «стюра» — первый пост из него набрал уже почти 8,5 тысяч лайков.
Показываем некоторые примеры.
Под этим постом Юлия Навальная высказала свое мнение об инстаграме мужа.
Вот и оно.
А иногда Юлия своими комментариями мешает Алексею казаться «крутым парнем». Ну прямо как мама, которая показывает твои «голые» детские фото новому бойфренду!
Хотя бывает, что Алексей дает отпор жене.
«Желаю всем такой любви», — написал пользователь в конце своего треда.
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В Twitter обратили внимание, что Instagram-профиль Навального очень смешной. А все благодаря его жене
На забавные комментарии оппозиционного политика и его жены обратили внимание пользователи Twitter.
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