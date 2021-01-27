«Дворец Путина» воссоздали в Minecraft

Источник материала: Tut.by

Русскоязычная Minecraft-команда TeamCIS построила виртуальную копию дворца из расследования ФБК, владение которым приписывают Владимиру Путину. Об этом сообщает TJournal .

Судя по посту авторов в официальной группе во «ВКонтакте», работу они начали 21 января, через два дня после публикации фильма о предполагаемой даче президента России на YouTube. Как утверждают создатели, дворец воссоздан в масштабе 1 к 1, включая мемную комнату грязи и аквадискотеку. Помимо этого, TeamCIS также воссоздала реальный рельеф мыса Идокопас и Черноморского побережья.

Работы по улучшению копии продолжаются, помочь в строительстве могут все желающие на сервере создателей. Скачать карту отдельно пока нельзя.

Напомним: Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о секретном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит Владимиру Путину, 19 января. Двухчасовой документальный фильм вышел в эфир спустя сутки после того, как суд отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. На момент публикации заметки фильм посмотрели уже 95 миллионов раз.