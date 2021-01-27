ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Дворец Путина» воссоздали в Minecraft

27.01.2021 16:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Русскоязычная Minecraft-команда TeamCIS построила виртуальную копию дворца из расследования ФБК, владение которым приписывают Владимиру Путину. Об этом сообщает TJournal.

Судя по посту авторов в официальной группе во «ВКонтакте», работу они начали 21 января, через два дня после публикации фильма о предполагаемой даче президента России на YouTube. Как утверждают создатели, дворец воссоздан в масштабе 1 к 1, включая мемную комнату грязи и аквадискотеку. Помимо этого, TeamCIS также воссоздала реальный рельеф мыса Идокопас и Черноморского побережья.

Работы по улучшению копии продолжаются, помочь в строительстве могут все желающие на сервере создателей. Скачать карту отдельно пока нельзя.

Напомним: Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о секретном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит Владимиру Путину, 19 января. Двухчасовой документальный фильм вышел в эфир спустя сутки после того, как суд отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. На момент публикации заметки фильм посмотрели уже 95 миллионов раз.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по посту авторов в официальной группе во «ВКонтакте», работу они начали 21 января, через два дня после публикации фильма о предполагаемой даче президента...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 февраля повысят пособия на детей. Сколько составит прибавка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by