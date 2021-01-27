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С 1 февраля повысят пособия на детей. Сколько составит прибавка

27.01.2021 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 февраля в Беларуси вырастут размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Это связано с повышением бюджета прожиточного минимума, от которого зависит размер пособий.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Рост пособий составит около 1,8% по сравнением с нынешними их размерами. Это меньше, чем показатель по инфляции с ноября прошлого года, когда был последний пересмотр размера пособий на детей. К примеру, в ноябре цены на товары и платные услуги выросли на 0,7%, а в декабре — на 1,2% (за январь данные будут, как планируется, в первой половине февраля).

В денежном выражении прибавка составит от 2,38 рубля и выше. К примеру, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет на время воспитания ребенка до 3 лет вырастет на 2,38 рубля — до 131,44 рубля.

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 февраля
вид пособия размер пособия на сколько вырастет
пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно)

131,44

+2,38

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на детей, кроме ребенка-инвалида

 131,44 +2,38

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на ребенка-инвалида

184,01

+3,33

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)

с I и II степенью утраты
здоровья

с III и IV степенью утраты
здоровья до исполнения
ребенку возраста 3 лет

с III и IV степенью утраты
здоровья после исполнения
ребенку возраста 3 лет

262,87

262,87

315,44

+4,76

+4,76

+5,71
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное)

184,01

+3,33

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 262,87 рубля (сейчас — 258,11 рубля).

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 февраля составит 2 628,7 рубля (сейчас — 2 581,1 рубль), а при рождении второго и последующих детей — 3 680,18 рубля (сейчас — 3 613,54 рубля).

Новые размеры БПМ и пособий на детей будут действовать до конца апреля.

С 1 февраля также пересмотрят размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Прибавка составит около 10,5%. Так, пособие на первого ребенка составит 472,92 рубля (сейчас — 427,84 рубля), на второго и последующих детей — 540,48 рубля (сейчас — 488,96 рубля), на ребенка-инвалида — 608,04 рубля (550,08 рубля). Это плановый пересмотр размера пособий в зависимости от изменения средней зарплаты по стране за предшествующий квартал.

Пропорционально росту БПМ с 1 февраля изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

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С 1 февраля в Беларуси вырастут размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Это связано с повышением бюджета прожиточного минимума, от...
 
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