Вот когда Apple выпустит AirPods Pro 2

Источник материала: Tut.by

Известный ресурс GSMArena со ссылкой на информацию от DigiTimes рассказал, когда Apple планирует выпустить второе поколение наушников AirPods Pro.



На изображении оригинальные AirPods Pro

По имеющимся сведениям, гарнитуру представят в первой половине года. Якобы партнеры Apple уже готовятся к массовому производству. Также заявляется о планах по изменению дизайна наушников — они могут лишиться фирменной ножки. А еще новинка получит улучшенный чип W2. Разумеется, в активе останется и система активного шумоподавления — ее также улучшат.

О планах Apple по выводу обновленной модели на рынок говорилось и ранее. Например, о таком варианте заявлялось в отчете японского блога MacOtarka. AirPods Pro 2, по предположению источников блога, дебютируют в апреле. Известна и предполагаемая стоимость для рынка США — 249 долларов.