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Ученые проверили, какие тренировки эффективнее: утром или днем
Источник материала: Tut.by
Правда ли, что тренировки в определенное время помогут достичь лучшего результата? Новое исследование ученых из Нидерландов предполагает, что да — по крайней мере, для некоторых из нас, пишет
В медицинском центре Маастрихтского университета в Нидерландах сравнили данные 12 мужчин с высоким риском развития диабета 2 типа, которые тренировались с 8 до 10 часов утра, с данными 20 мужчин, которые занимались спортом с 15 до 18 часов.
Через 12 недель добровольцы, которые крутили педали велотренажера днем, показали значительно лучшую среднюю чувствительность к инсулину, что привело к большей способности контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, они немного заметнее уменьшили объем талии, хотя режим упражнений у двух групп был идентичным.
Работа опубликована в
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Правда ли, что тренировки в определенное время дня помогут достичь лучшего результата? Новое исследование ученых из Нидерландов предполагает, что да - по крайней...
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