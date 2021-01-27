Ученые проверили, какие тренировки эффективнее: утром или днем

Источник материала: Tut.by

Правда ли, что тренировки в определенное время помогут достичь лучшего результата? Новое исследование ученых из Нидерландов предполагает, что да — по крайней мере, для некоторых из нас, пишет The New York Times . Исследование среди мужчин с высоким риском диабета 2 типа показало, что те, кто тренировался днем, улучшили свое метаболическое здоровье существеннее, чем те, кто выполнял те же упражнения утром.



Фото: Kate Trifo, unsplash.com

В медицинском центре Маастрихтского университета в Нидерландах сравнили данные 12 мужчин с высоким риском развития диабета 2 типа, которые тренировались с 8 до 10 часов утра, с данными 20 мужчин, которые занимались спортом с 15 до 18 часов.

Через 12 недель добровольцы, которые крутили педали велотренажера днем, показали значительно лучшую среднюю чувствительность к инсулину, что привело к большей способности контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, они немного заметнее уменьшили объем талии, хотя режим упражнений у двух групп был идентичным.

Работа опубликована в Physiological Reports . «Наше исследование предполагает, что для людей с нарушенным обменом веществ дневные упражнения могут быть полезнее утренних, — говорят авторы и напоминают: — Но тренироваться в любое время дня лучше, чем не тренироваться вообще».