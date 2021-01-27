В телеге сегодня: «У Путина в отличие от Лукашенко своего Путина нет»

Источник материала: Салiдарнасць

В Москве поняли, что нарисовать себе 80%, а всех недовольных избить — это стратегия, ведущая к поражению — телеграм-канал Кукловод и овца о том, как из чужих ошибок можно сделать правильные выводы.

«Самый некрасивый эпизод субботних протестов в России произошел в Санкт-Петербурге. Полицейский ударил пожилую женщину ногой в живот, после чего та оказалась в больнице. Тем не менее на следующий день виновник пришел к пострадавшей с цветами, извинениями и оправданиями. Сегодня же поступил депутатский запрос на возбуждение уголовного дела против полицейского. Для белорусов это выглядит чем-то невообразимым. Лукашенковские силовики за избиение женщин извинения не приносят, наоборот, получают премии и ордена.

История с извинениями хорошо иллюстрирует основной принцип действий российских силовиков на субботних митингах — стараться злить людей поменьше. Да, мы понимаем, что интернет полон видео полицейского беспредела, но, если смотреть на общую картину, российские силовики действовали мягче, чем в прошлые годы. Именно к такому выводу пришел ряд российских экспертов, занимающихся анализом протестной активности.

Очень похоже на то, что Кремль извлек урок из ошибок белорусского диктатора. На примере Беларуси Москва увидела, что запредельное насилие по отношению к народу не укрепляет, а наоборот — ослабляет власть. Если массово и жестоко избивать людей, ненависть к режиму поселится в сердцах всего народа и не уйдет оттуда никогда.

Думается, выводы сделали и сами силовики, кому хочется оказаться в ситуации, когда тебя презирают родственники и ненавидят соседи. Никто не хочет быть изгоем сегодня и подсудимым завтра.

В контексте этого поста любопытен инсайд от агентства Bloomberg. Согласно ему, внутриполитическое управление Кремля поставило себе цель на думских выборах. 45% явки, 45% за Единую Россию. Эта цель нам кажется довольно оптимистичной, но она хотя бы соотносится с реальностью. В Москве поняли, что нарисовать себе 80%, а всех недовольных избить — это стратегия, ведущая к поражению.

Еще раз повторим: это не штаб Светланы Тихановской, не министр иностранных дел, это Кремль считает стратегию Лукашенко ошибкой. Если бы сегодняшняя ситуация в Беларуси воспринималась в Кремле, как победа режима, они бы делали то же самое, что и Лукашенко. Но это не так. Они пытаются действовать ровно наоборот, потому что знают, что Лукашенко проиграл. И единственное, что продлило его агонию, — поездка к Путину на поклон. Но у Путина в отличие от Лукашенко своего Путина нет.

Надо полагать, что и до Лукашенко Москва пыталась донести идею о бесперспективности тактики чистого насилия. Действительно, Кремль не раз публично настаивал именно на политическом решении белорусского кризиса. Но Лукашенко не умеет делать политику, он умеет ее изображать. Поэтому вместо реальных шагов Кремлю предлагается Всебелорусское Собрание Кивальщиков, а белорусам — господин Воскресенский, жалкое создание, зарабатывающее вирусной рекламой госуниверсамов.

Кремль, похоже, хотя бы отчасти понял, что путь имитации политики и массовых жестоких репрессий ведет в тупик. Поймет ли Кремль, что поддержка необучаемого белорусского диктатора так же бесперспективна — вопрос дискуссионный».

В телеге накануне. «Если бы извинился перед народом за всё и сказал, что складывает свои полномочия»