Опознана одна из девушек, которая часто появляется в окружении Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Одной из «гостий» минских дворов, которая в компании Дмитрия Баскова и других ездила срезать БЧБ-ленты, могла быть девушка из окружения Лукашенко. Догадку высказали сразу несколько читателей портала, пишет TUT.BY .

По их словам, незнакомка им крайне напомнила врача, которая не первый год мелькает на официальных мероприятиях. Не исключено, что она же могла быть свидетелем событий на «Площади перемен» 11 ноября. Мы попытались проверить эту информацию.





Лукашенко во время сбора картофеля на своем приусадебном участке, сентябрь 2017-го. Фото: БЕЛТА

Незнакомка в красной байке, которая срезала ленты в Лебяжьем, «Мегаполисе» и на «Площади перемен»

Более месяца назад TUT.BY опубликовал материал о случившемся на «Площади перемен» 11 ноября. В тот вечер неизвестные люди, которые приехали в чужой двор срезать бело-красно-белые ленты, схватили местного жителя — 31-летнего Романа Бондаренко. Позже родные нашли парня в больнице, где он, не приходя в сознание, скончался от тяжелых травм. О возбуждении уголовного дела ничего не известно.

Среди «гостей» на «Площади перемен», включая опознанных ранее Дмитрия Шакуту и Дмитрия Баскова, была и приметная девушка, одетая в ярко-красную байку, светло-коричневый пуховик и укороченные джинсы прямого кроя. Лицо она прятала под козырьком кепки и капюшоном. «Гостья» срезала ленты, а также спорила с местными жителями.

Один очевидец вспоминал, как она ответила на вопрос местных жителей о цели визита: «По смыслу было типа «мы чистим город от ленточек, хотим очистить Беларусь от таких, как вы». Что она имела в виду? Говорила, мол, они неравнодушные, не хотят, чтобы страну развалили, что за действующую власть. А мы… неугодные, скажем». Еще один очевидец тоже запомнил «гостью»: «Очень говорливая была, правильно поставленная речь».

Имеется даже снимок: девушка попала в один кадр с Романом Бондаренко (она — слева, режет ленты, а парень сидит на качелях).





Фото предоставлено TUT.BY очевидцами. Фигура девушки видна слева у забора

Девушка «наводила порядки» в чужих дворах не впервые. В ночь с 18 на 19 октября она была в «Мегаполисе» в компании Дмитрия Баскова с Дмитрием Шакутой. Сама «гостья» ругалась с людьми:

— Я здесь живу, и мне это уже надоело, честное слово. Вам нравится, а мне не нравится! Почему должна уважать?.. Повесьте у себя дома, и вам будет нравиться. Если вас это устраивает, то разукрасьте свою квартиру, свой автомобиль!





Первое фото — с «Площади перемен», два остальных из — «Мегаполиса»

Нам удалось найти еще несколько видео того вечера, они раньше не публиковались в СМИ. В одном из них девушка так объясняет свой отказ снять маску и действовать открыто:

— Организацией по здравоохранению что сказано? Вторая волна ковида как лечится? Как? (…) Послушай, как? (…) Соблюдение социального дистанцирования, правильно? Ношение маски и обработка рук, правильно я говорю? И что было сказано? Подожди!





Скриншоты из видео, предоставленного читателями TUT.BY. ЖК «Мегаполис», 18 октября 2020 года





Ранее не публиковавшиеся снимки предоставлены читателями TUT.BY. ЖК «Мегаполис», 18 октября 2020 года

На видео ниже — три фрагмента с цитатами незнакомки из разных видео очевидцев.

В беседах с TUT.BY жители «Мегаполиса» уточнили, что несмотря на фразу «я здесь живу», в девушке не узнали соседку по дому. Плюс нашлись записи с камер наблюдения, как она в большой компании неизвестных людей приезжала в комплекс с такой же целью ночью 24 октября.

Эту гостью сняли и жители микрорайона Лебяжий вечером 18 октября: в той же компании она приехала с баллончиками краски зарисовывать муралы во дворах.

Уже после событий на «Площади перемен» (в ночь с 11 на 12 ноября) девушка приехала срезать ленты в «Мегаполис» вместе с другими людьми. Имеются записи с камер, подтверждающие это.

Врач из окружения Лукашенко: на турнирах, приемах и даже в полях

После публикации сразу несколько наших читателей рассказали, что девушка на видео из «Мегаполиса» им крайне напоминает некую Елену Казак из окружения Александра Лукашенко: внешностью (хотя частично лицо было скрыто маской), одеждой, голосом и жестами.

Кто такая Елена Казак? Оказалось, белорусы не раз могли видеть ее на снимках пресс-службы Александра Лукашенко, хотя широкой публике ее имя оставалось неизвестным. Мы выяснили это, когда изучили множество протокольных снимков с мероприятий и ТВ-сюжетов.

В ноябре 2017-го Елена была среди тех, кто вместе с Лукашенко смотрел теннисные матчи на Кубок Федерации (11-го и 12-го числа). Девушка — брюнетка на снимке справа от Натальи Эйсмонт.





Фото TUT.BY





Скриншот из трансляции телеканала «Матч! Планета»

Уже в мае 2018-го Елена Казак была в компании Лукашенко среди зрителей конкурса красоты «Мисс Беларусь» (девушка в белом впереди).





Фото БЕЛТА

А в августе 2018-го — в женской компании собирала арбузы на так называемом президентском поле (там же были сотрудницы службы протокола, студентки, предполагаемый врач Лукашенко Светлана Коношенко, первая учительница Николая Лукашенко Мария Богомолова, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт). На снимке ниже Елена Казак — в ярко-оранжевой майке.





Как удалось выяснить TUT.BY, Елена Георгиевна Казак — анестезиолог-реаниматолог по профессии, окончила БГМУ около десяти лет назад. Ей за 30. Несколько лет работала в РНПЦ «Кардиология» (в материале «Медицинского вестника» упоминалась как научный сотрудник лаборатории хронической сердечной недостаточности). С научной работой на эту тему в 2017 году выступала на международной конференции за рубежом; какое-то время училась за границей. По неподтвержденным данным, работала в Республиканском клиническом медцентре Управделами президента в Ждановичах (когда и до сих пор ли — точно неизвестно).

В соцсетях мы нашли еще несколько снимков Елены Казак в компании приближенных к Лукашенко людей. Например, в 2018-м она была гостьей на официальном приеме по случаю старого Нового года, где обычно вручают награды. А в июне 2019-го рядом с Натальей Эйсмонт и семьей президента смотрела один из турниров на II Европейских играх.

Кроме того, 29 августа 2020-го Елену Казак заметили на провластном автопробеге «За единую Беларусь» рядом с Натальей Эйсмонт и Дмитрием Басковым (на кадрах БЕЛТА, ОНТ, и «Беларусь 1»).





Скриншот из сюжета телеканала ОНТ

В такой же компании девушка была замечена на снимках в соцсетях с хоккейного матча «Динамо» в октябре, а позже — с крупнейшего автопробега уже 8 ноября (на общих снимках были еще боец Дмитрий Шакута и главный тренер сборной по хоккею Михаил Захаров).

Читатели обратили внимание на красную байку и короткие джинсы Елены, в которых она была на пробеге — похожие были и на незнакомке из дворов.





Фото взято из социальных сетей

Наконец, Елену в белом платье мы заметили в кругу тех, кто участвовал в записи новогоднего поздравления Александра Лукашенко с 2021-м годом. На приеме были упомянутый Дмитрий Басков, некоторые спортсмены и артисты, работники госСМИ, участники провластных автопробегов.





Скриншот из сюжета телеканала ОНТ

Доподлинно неизвестно, какую должность занимает Елена Казак, но с таким опытом работы и квалификацией можно предположить, что девушка не оставила профессию. И, вероятно, именно поэтому мелькает рядом с Лукашенко.

Добавим, что в сети почти нет никакой информации о таком человеке. Лишь ссылки на работы по кардиологии и еще упоминание некой Елены Казак, которая в феврале 2019-го принимала участие в эстафете «Минская лыжня» (там же катался и Александр Лукашенко). Девушка с таким именем заняла шестое место, будучи в команде Службы безопасности президента. По неофициальным данным, это все та же девушка-медик.

«Меня нигде не было»

Возможно ли, что Елена Казак и есть та незнакомка, которая 18 октября срезала ленты в «Мегаполисе» в компании Баскова и Шакуты, а 11 ноября — на «Площади перемен», где был похищен Роман Бондаренко?

Отметим: незнакомку в красной байке заметили лишь за срезанием лент, к Бондаренко она не прикасалась, судя по фото и видео. Но поскольку речь может идти о возможном свидетеле событий, TUT.BY обратился за комментарием к Елене Казак. Мы пояснили, что несколько человек якобы опознали ее на кадрах. И попросили ответить: правда это или нет; а если да, то что случилось с Романом Бондаренко в тот вечер?

После того как мы объяснили причину звонка и суть вопросов, девушка ответила, что не понимает, «по какому поводу вы звоните» — и положила трубку. Пришлось набрать снова.

— Не понимаю, о чем вы говорите. Мне с вами не о чем говорить, — повторила девушка.

— Вы могли бы ответить: это недостоверная информация — или нет?

— Я вам еще раз говорю: вы мне звоните и какую-то ерунду говорите, так я даже не знаю, как это комментировать.

— Хорошо, я повторю: несколько людей указали, что опознали вас на кадрах. Вы могли бы ответить: [ваше присутствие там] это правда или нет?

После вопроса девушка снова положила трубку. И нам снова пришлось ее побеспокоить.

— Мы все же хотели у вас уточнить: вы были на «Площади перемен» 11 ноября или нет?

— (Вздыхает.) Я нигде не была. Я сейчас занята, вы меня отвлекаете. Вообще не понимаю, по какому поводу вы мне звоните.

— [Звоним], потому что несколько читателей указали, что вы, вероятно, были свидетелем событий на «Площади перемен».

— Не знаю, какие читатели вам что указывают. Спросите у этих читателей — я не знаю, что они вам пишут или говорят. Потому что вы непонятно по какому поводу звоните, не по адресу.

— Мы же вам объяснили, по какому поводу вам звоним. 11 ноября, вы живете в Беларуси, очевидно, в курсе, что произошло на «Площади перемен» и что это — резонансное событие. Мы не можем игнорировать данную информацию. Поэтому звоним вам, чтобы уточнить.

— Вы звоните не по адресу. Я вам повторяю. Поэтому…

— Так вы могли бы ответить нам на вопрос: вы были 11 ноября на «Площади перемен»?

— Я вам еще раз сказала: меня нигде не было.

— На «Площади перемен» вас не было, верно?

— Вам нужно повторять?..

— Вы говорите, что вас «не было нигде». Мы хотим уточнить конкретно: на «Площади перемен» вас не было?

После этого девушка окончательно прервала общение.

Отметим, что некая «Лена» фигурировала в «слитом» разговоре Дмитрия Баскова с Натальей Эйсмонт (отдельное фоноскопическое исследование ранее подтвердило, что голоса принадлежат им). Разговор якобы состоялся 18−19 октября (в тот же день был визит группы людей в «Мегаполис»), где собеседники обсуждали, кто поедет во дворы. «Лена приезжает сама», — упоминалось там.

Впоследствии ряд «гостей» из «Мегаполиса» за 18 октября был опознан в СМИ. Имена этих людей совпали с теми, что были озвучены в «слитом» разговоре. Так, среди «гостей» того вечера были опознаны Дмитрий Басков и Дмитрий Шакута, хоккеист Павел Волчек и его жена Жанетта. Плюс была замечена очень похожая на Наталью Эйсмонт женщина.

Кстати, в разговоре были названы номера машин, на которых «гости» собирались ехать во дворы. Во-первых, Басков упоминал белую машину, «на которой я езжу» и за рулем которой якобы планировал быть «мой водитель федерации». Во-вторых, была упомянута черная «тоже машина федерации, Захарова» и номер 0020 АА-7.

Так вот, еще до «слива» в Сеть телефонного разговора местные жители называли нам две машины, на которых были «гости»: черный микроавтобус 0020 АА-7 и белый микроавтобус 0420 МИ-7. К слову, черная машина с такими же номерами мелькала и на кадрах с провластного автопробега 8 ноября.

На пробеге, как удалось обнаружить позже, были сделаны и эти кадры для сюжета ОНТ: Дмитрий Шакута, Елена Казак, Наталья Эйсмонт, Анна Эйсмонт, Жанетта Волчек, Дмитрий Басков и Михаил Захаров кричат в камеру лозунг — «За единую Беларусь!».





Скриншот из сюжета ОНТ за 8 ноября 2020

Отметим, что незадолго до выпуска этого материала инициатива BYPOL опубликовала собственное расследование по делу Романа Бондаренко. Среди прочего там на основе геолокации мобильных номеров сделан вывод о том, кто присутствовал на «Площади перемен» 11 ноября. На запрос портала TUT.BY члены инициативы оперативно уточнили, что среди них есть и номер Елены Казак.

Напомним, до сих пор Генпрокуратура не возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Идет лишь проверка. Но семья, включая лично мать Романа Елену, с 11 ноября не узнала от официальных органов ничего нового об обстоятельствах смерти парня. Женщина даже не признана потерпевшей, и поэтому ей отказано в доступе к материалам.

BYPOL опубликовал данные предварительной проверки по факту смерти Романа Бондаренко

Родные также не знают, есть ли подозреваемые по делу, а также кто давал свидетельские показания. И есть ли среди свидетелей незнакомка в красной байке, а также кто она на самом деле.