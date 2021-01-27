В Украине снесли «последний» памятник Ленину. А как вы относитесь к десоветизации?

Источник материала: Onliner

Сегодня ночью неизвестные повалили памятник Ленину в селе Старые Трояны в Измаильском районе. Считается, что это был последний памятник «вождю пролетариата» в регионе (хотя это уже не первый «последний» памятник в Украине, так что на 100% ручаться нельзя: возможно, оставшиеся Ильичи еще прячутся по украинским закоулкам). Местные издания сообщают , что Ленина зацепили тросом и низвергли с постамента. От удара о землю памятник раскололся.

Закон о декоммунизации действует в Украине с 2015 года. Согласно документу, в стране должны быть демонтированы все памятники советским государственным и партийным деятелям, однако у соседей до сих пор сохранились «запрещенные» монументы. За это время в стране ликвидировали около 2400 памятников, из них более 1300 изображали Владимира Ленина.

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