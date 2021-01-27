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Очень полезное новшество в Google Chrome

27.01.2021 16:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Очень полезное новшество в Google Chrome
Иллюстративное фото
Компания Google объявила о запуске очень полезной функции фирменного браузера Chrome. Она пригодится тем, кто часто использует демонстрацию экрана другим пользователям.

Всплывающие оповещения могут не только отвлекать, но и создать неловкую ситуацию, когда экран вашего компьютера виден коллегам, начальнику или просто друзьям.

Теперь Chrome сможет автоматически определять, когда пользователь демонстрирует экран другим, и отключать оповещения на это время.

В ближайшие дни новшество станет доступно всем по умолчанию, также его можно включить вручную, для чего необходимо активировать флаг chrome://flags/#mute-notifications-during-screen-share.
 
 
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