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Очень полезное новшество в Google Chrome
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Всплывающие оповещения могут не только отвлекать, но и создать неловкую ситуацию, когда экран вашего компьютера виден коллегам, начальнику или просто друзьям.
Теперь Chrome сможет автоматически определять, когда пользователь демонстрирует экран другим, и отключать оповещения на это время.
В ближайшие дни новшество станет доступно всем по умолчанию, также его можно включить вручную, для чего необходимо активировать флаг chrome://flags/#mute-notifications-during-screen-share.
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие дни функция станет доступна всем.
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