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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очень полезное новшество в Google Chrome В ближайшие дни функция станет доступна всем.

Всплывающие оповещения могут не только отвлекать, но и создать неловкую ситуацию, когда экран вашего компьютера виден коллегам, начальнику или просто друзьям.Теперь Chrome сможет автоматически определять, когда пользователь демонстрирует экран другим, и отключать оповещения на это время.В ближайшие дни новшество станет доступно всем по умолчанию, также его можно включить вручную, для чего необходимо активировать флаг chrome://flags/#mute-notifications-during-screen-share.