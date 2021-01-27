Источник материала: UDF



Скриншот из эфира на YouTube-канале «Соловьёв Live»

«Открытые медиа»

«А за что вы хотите посадить [омоновца]? Ребята только что провели задержание человека, не случайно они его взяли. Она — участница несанкционированного и запрещенного митинга. Вам не кажется, что к ней самой много вопросов? Не видел, чтобы в Германии осудили женщину, которую били при задержании», — сказал телеведущий.

«Решить вопрос с повышением окладов правоохранительных органов за работу в таких условиях. Обеспечить их жильем. Не поддерживать воров и подонков. Не оказывать помощь разнообразным СМИ. Взять у «Газпром-медиа» деньги и направить их правоохранительным органам. Против парня закрыть расследование и открыть расследование той провокации против него», — добавил Соловьев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соловьев предложил наградить ОМОНовца, ударом ноги отправившего женщину в реанимацию Владелец итальянской виллы пробил очередное дно.

По словам телеведущего, на видео женщину не бьют, а «отталкивают ногой, упираясь в живот».Владимир Соловьев призвал наградить всех сотрудников правоохранительных органов, включая этого омоновца из Петербурга.Напомним, женщина после удара оказалась в реанимации.