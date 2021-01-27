В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

В Беларуси с 1 февраля повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, который вырастет со следующего месяца.
Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца апреля. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.
К примеру, социальная пенсия по возрасту увеличится с февраля на 2,38 рубля — до 131,44 рубля. За эту прибавку выйдет, к примеру, 3 талона на проезд в городском наземном транспорте в Минске.
Вид пенсии или надбавки
с 1 февраля
сколько составит прибавка
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства
289,16
+5,24
инвалидам с детства 2-й группы
249,73
+4,52
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца
223,44
+4,05
инвалидам 3-й группы
197,15
+3,57
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60
131,44
+2,38
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
первой
второй
третьей
четвертой
210,3
223,44
249,73
289,16
+3,81
+4,05
+4,52
+5,24
минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты)
65,72
+1,19
доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
75 лет
80 лет
49,29
65,72
+0,89
+1,19
С 1 февраля также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.