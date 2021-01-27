В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 февраля повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, который вырастет со следующего месяца.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца апреля. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия по возрасту увеличится с февраля на 2,38 рубля — до 131,44 рубля. За эту прибавку выйдет, к примеру, 3 талона на проезд в городском наземном транспорте в Минске.

Вид пенсии или надбавки с 1 февраля сколько составит прибавка социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 289,16 +5,24 инвалидам с детства 2-й группы 249,73 +4,52 инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 223,44 +4,05 инвалидам 3-й группы 197,15 +3,57 лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 131,44 +2,38 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой второй третьей четвертой 210,3 223,44 249,73 289,16 +3,81 +4,05 +4,52 +5,24 минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) 65,72 +1,19 доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 75 лет 80 лет 49,29 65,72 +0,89 +1,19

С 1 февраля также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.