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В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии

27.01.2021 17:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 февраля повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, который вырастет со следующего месяца. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца апреля. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

К примеру, социальная пенсия по возрасту увеличится с февраля на 2,38 рубля — до 131,44 рубля. За эту прибавку выйдет, к примеру, 3 талона на проезд в городском наземном транспорте в Минске

Вид пенсии или надбавки с 1 февраля сколько составит прибавка
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства

289,16

 +5,24
инвалидам с детства 2-й группы

249,73

 +4,52
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца

223,44

 +4,05
инвалидам 3-й группы

197,15

 +3,57
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60

131,44

 +2,38

детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:

первой

второй

третьей

четвертой

 

210,3

223,44

249,73

289,16

 

+3,81

+4,05

+4,52

+5,24
минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) 65,72  +1,19

доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

75 лет

80 лет

 

49,29

65,72

 

+0,89

+1,19

С 1 февраля также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси с 1 февраля повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, который вырастет со...
 
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