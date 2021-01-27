сообщил главный режиссер картины Алексей Полуян на своей странице в Facebook. Об этомглавный режиссер картинына своей странице в Facebook.





Результаты отбора будут объявлены 8 февраля.













Получасовой фильм «Озеро радости» вышел в прокат в 2019 году. Лента создана по одноименному произведению Виктора Мартиновича, ставшему бестселлером в 2018 году.





Мировая премьера картины прошла на международном кинофестивале в Клермон-Ферране в феврале 2019 г.





Фильм «Озеро радости» – экранизация части книги Мартиновича, рассказывает о девятилетней Ясе, жизнь которой кардинально изменилась после смерти матери. Яся начинает строить свою новую жизнь после того, как отец отвозит ее в интернат.





В роли Яси снялась девятилетняя воспитанница могилевской SOS-Детской деревни Анастасия Пляц.



