"Он сейчас подлизывается к Кремлю, но ситуация критическая"

Власти России и Беларуси 26 января обменялись политическими реверансами по случаю протестных акций в обеих странах.





Сначала замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявил, что акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального проходили по "белорусскому сценарию", а их организаторы "хотели жертв для того, чтобы в дальнейшем раскачивать ситуацию" (цитата по ТАСС).





Затем российские протесты прокомментировал Александр Лукашенко. По его мнению, власти Беларуси "должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним".





Лукашенко сказал: "Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет".





Настоящему времени политолог Дмитрий Болкунец Ситуацию прокомментировалполитолог











