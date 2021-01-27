Эксперт объяснил, как Беларусь компенсирует потери от налогового маневра

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Нивелировать последствия налогового маневра удастся благодаря расширению номенклатуры товаров белорусских НПЗ, сказал в ходе брифинга в МПЦ Sputnik главред журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич.

Ранее в ходе рабочей поездки в Витебскую область белорусский премьер Роман Головченко заявил, что углубление переработки нефти на Новополоцком НПЗ фактически компенсирует "потери от так называемого налогового маневра".

По словам российского эксперта, модернизация НПЗ в Беларуси подразумевала в итоге получение продукции, которая может отвечать новым экологическим требованиям Европейского союза.

"Деньги вложены достаточно серьезные, если сумели удовлетворить европейские требования, значит, расширится и рынок сбыта. Соответственно, нивелировать налоговый маневр, который проводится в России, удастся просто за счет того, что будет расширена номенклатура товаров", – пояснил Борис Марцинкевич.

После чего предположил, что именно по этой причине мы и не слышим споров и стороны нашли общий язык. Год назад таких договоренностей по поставкам нефти из России не удалось достичь как раз, возможно, из-за того, что еще не была завершена модернизация белорусских НПЗ.

"Необходимо было продолжать инвестиции в белорусские НПЗ, поэтому, возможно, и была немного нервная обстановка", – добавил главный редактор.

Российский маневр

Камнем преткновения в нефтяной сфере Беларуси и России стал "налоговый маневр". Так называется реформа российской системы налогообложения в нефтяной промышленности.

Инициатива предполагает постепенное снижение экспортной пошлины на нефть с синхронным повышением налога на добычу полезных ископаемых.

Каждое 1 января "налоговый маневр" делает очередной шаг: снижается экспортная пошлина и повышается НДПИ. Реформа была инициирована для повышения доходов федерального бюджета России за счет увеличения налогооблагаемой базы.

Но "налоговый маневр" имеет существенное значение для Беларуси. Дело в том, что благодаря ЕАЭС между двумя государствами нет экспортных пошлин.

Формула ценообразования на российскую нефть для Минска выглядит следующим образом: мировая цена минус экспортная пошлина. В декабре 2020 года, например, экспортная пошлина на российскую нефть сорта Urals составляет $42 за тонну.

Поэтому Беларусь может покупать каждый баррель нефти в России примерно на $5,6 дешевле, чем эта же нефть продается для клиентов за пределами ЕАЭС.

К 2024 году "налоговый маневр" в России будет завершен. После этого экспортная пошлина обнулится, НДПИ возрастет, а цена российской нефти для Беларуси станет как во всем мире.