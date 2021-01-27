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Топливо дорожает вторую неделю подряд. На копейку
Источник материала: Onliner
Сегодня в «Белнефтехиме» сообщили об очередном изменении розничных цен на автомобильное топливо. Речь идет о подорожании каждого вида топлива, разумеется на 1 копейку.
С 28 января 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят:
Ранее в «Белнефтехиме» отмечали, что в целях обеспечения устойчивой работы НПЗ и недопущения резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке концерном принято решение продолжить ценовую стратегию по индексации уровня предельных максимальных цен на нефтепродукты еженедельно не более чем на 1 копейку. Там также добавили, что цены в республике остаются на 22—51 процент ниже, чем в сопредельных европейских государствах, и выше розничных цен Российской Федерации на 8—10 процентов.
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