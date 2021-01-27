Топливо дорожает вторую неделю подряд. На копейку

Источник материала: Onliner

Сегодня в «Белнефтехиме» сообщили об очередном изменении розничных цен на автомобильное топливо. Речь идет о подорожании каждого вида топлива, разумеется на 1 копейку.

С 28 января 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят:

АИ-98 — 2,04 руб.,

АИ-95 — 1,82 руб.,

АИ-92 — 1,72 руб.,

ДТ — 1,82 руб.

Ранее в «Белнефтехиме» отмечали, что в целях обеспечения устойчивой работы НПЗ и недопущения резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке концерном принято решение продолжить ценовую стратегию по индексации уровня предельных максимальных цен на нефтепродукты еженедельно не более чем на 1 копейку. Там также добавили, что цены в республике остаются на 22—51 процент ниже, чем в сопредельных европейских государствах, и выше розничных цен Российской Федерации на 8—10 процентов.