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Посмотрите на цветовую гамму смартфонов Xiaomi Mi 11 Pro

27.01.2021 17:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети появился постер смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, который проливает свет на цветовые решения для грядущего аппарата от китайского производителя. Ранее уже публиковались, предположительно, рендеры смартфона, устройства на новых изображениях соотносятся с увиденными ранее.

Ожидается, что смартфон получит 108-мегапиксельную фотокамеру с 10-кратным оптическим приближением, а с учетом цифрового он составит 120x. Предполагаемая диагональ экрана Xiaomi Mi 11 Pro — 6,81 дюйма OLED-матрицы, частота обновления — 120 Гц, разрешение — 1440p. «Сердцем» системы выступит топовый процессор Snapdragon 888.

Посмотрите на цветовую гамму смартфонов Xiaomi Mi 11 Pro

Смартфон наверняка будет оснащен системой быстрой зарядки, остается вопрос — какой именно. Скорее всего, Xiaomi использует наиболее продвинутое из доступных ей решений на 120 Ватт для проводного адаптера и 80 Ватт — беспроводного.

Посмотрите на цветовую гамму смартфонов Xiaomi Mi 11 Pro

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В сети появился постер смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, который проливает свет на цветовые решения для грядущего аппарата от китайского производителя. Ранее уже...
 
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