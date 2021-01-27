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Опубликованы самые неуклюжие киноляпы в сериалах и кино

27.01.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Опубликованы самые неуклюжие киноляпы в сериалах и кино

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  • 27.01.2021, 16:55
Опубликованы самые неуклюжие киноляпы в сериалах и кино

А вы тоже не заметили?

Новый сериал от Netflix "Бриджертоны" – о семейных интригах и светских скандалах 19 века, устроил настоящий бум и стал безумно популярным. Но от глаз зрителей не скрылись оплошности создателей – в кадр случайно попало совсем не то что нужно. Это навеяло приятные воспоминания и о других грандиозных киноляпах на экранах, пишет "Сегодня".

По данным издания The Sun, зрители сериала увидели современную желтую разметку на дороге в одной из сцен. Но на этом киноляпы сериала не заканчиваются.


Несмотря на то, что сюжет разворачивается в 19 веке, это не помешало плакату Primark появиться в кадре, а также трубопроводам на зданиях.

Это напомнило зрителям о фееричных киноляпах в легендарных сериалах и фильмах. Например, в "Аббатстве Даунтон" неожиданно появилась пластиковая бутылка.


В "Игре престолов" стаканчик из Starbucks.


А в первом эпизоде восьмого сезона засветилась зарядка для ноутбука.


В прошлом году зрители фильма "Маленькие женщины" увидели бутылку с водой и фляжку.


А Джей Воробей из "Пиратов Карибского моря", где действие сюжета разворачивается в 18 веке, мог позволить себе аксессуары популярного спортивного бренда – Adidas.


В популярном сериале "Корона" на улице, которую принц Филипп посещает в 1957 году были замечены квартиры, которые были построены намного позднее.


В фильме "Мария Антуанетта" о Франции 1700-х годов оказались кеды Converse, созданные в 1917 году.


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