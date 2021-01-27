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С 28 января снова дорожает автомобильное топливо

27.01.2021 17:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 28 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: IADE-Michoko, pixabay.com

С 28 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 72 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 82 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 4 копейки, ДТ — 1 рубль 82 копейки.

Ранее в «Белнефтехиме» отмечали, что цены в республике остаются на 22−51 процент ниже, чем в сопредельных европейских государствах, и выше розничных цен Российской Федерации на 8−10 процентов.

Это второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 21 января: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019 — 28, годом ранее — 27.

 
 
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Это второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 21 января: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
 
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