Протесты в Беларуси всё меньше происходят на улицах, и всё больше — в кабинетах европейских политиков. Это легко объяснить: волна репрессий, зима, усталость...





А также и экономика: лукашенковская "уникальная модель" пока продолжает держаться, несмотря на санкции и отъезд специалистов за границу.





Насколько её хватит? Что закончится раньше: протесты или деньги у Лукашенко? Какие ресурсы может подтянуть режим, возобновятся ли весной забастовки?





И может ли правительство "спустить" весь бюджет за первые полгода, чтобы погасить протестную активность, а дальше хоть трава не расти?



