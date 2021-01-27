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Что закончится раньше: протесты или деньги у Лукашенко?

27.01.2021 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мнение экономиста Сергея Чалого.

Что закончится раньше: протесты или деньги у Лукашенко?
Протесты в Беларуси всё меньше происходят на улицах, и всё больше — в кабинетах европейских политиков. Это легко объяснить: волна репрессий, зима, усталость... 

А также и экономика: лукашенковская "уникальная модель" пока продолжает держаться, несмотря на санкции и отъезд специалистов за границу.

Насколько её хватит? Что закончится раньше: протесты или деньги у Лукашенко? Какие ресурсы может подтянуть режим, возобновятся ли весной забастовки? 

И может ли правительство "спустить" весь бюджет за первые полгода, чтобы погасить протестную активность, а дальше хоть трава не расти?

На вопросы Еврорадио отвечает независимый аналитик Сергей Чалый.
 
 
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