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Перевалка белорусских грузов в Усть-Луге выгодна и России, и Беларуси

27.01.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Белорусская сторона после перенаправления экспорта нефтепродуктов может ожидать "жестов вежливости" от Литвы, сказал в ходе брифинга в МПЦ Sputnik главред журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич.

Ранее стало известно, что российское правительство дало распоряжение подписать соглашение о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов через собственные порты. В ближайшее время ожидается его подписание со стороны Беларуси.

Тарифы и объемы

По словам эксперта, к этому событию две страны готовились довольно давно. Первым про это заговорил президент республики Александр Лукашенко еще осенью 2020 года.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Времени было достаточно, чтобы все заинтересованные стороны согласовали свои интересы. Понятно, что Беларуси нужна скидка по тарифам, российской стороне интересны объемы", - пояснил он.

При этом Борис Марцинкевич обратил внимание, что подробности пока неизвестны, потому что только накануне прошла встреча премьеров двух стран Романа Головченко и Михаила Мишустина. Поскольку по итогам встречи обе стороны выразили удовлетворенность ее результатами, то в итоге мы увидим то, что отвечает интересам и Беларуси, и России.

Ответная вежливость

По его мнению, после того, как белорусский транзит нефтепродуктов уйдет из портов Клайпеды, вполне можно ожидать ответного "жеста вежливости".

Борис Марцинкевич подчеркнул, что в 2020 году закончился договор с портом в Клайпеде о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт.

"В связи с этим мы и ожидаем, что экспорт будет перенаправлен на порты в Ленинградской области", - пояснил российский аналитик.

 
Теги: Минск
 
 
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