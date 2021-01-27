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Перевалка белорусских грузов в Усть-Луге выгодна и России, и Беларуси
27.01.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Белорусская сторона после перенаправления экспорта нефтепродуктов может ожидать "жестов вежливости" от Литвы, сказал в ходе брифинга в
Ранее стало известно, что российское правительство дало распоряжение
Тарифы и объемы
По словам эксперта, к этому событию две страны готовились довольно давно. Первым про это заговорил президент республики Александр Лукашенко еще осенью 2020 года.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Времени было достаточно, чтобы все заинтересованные стороны согласовали свои интересы. Понятно, что Беларуси нужна скидка по тарифам, российской стороне интересны объемы", - пояснил он.
При этом Борис Марцинкевич обратил внимание, что подробности пока неизвестны, потому что только накануне прошла встреча премьеров двух стран Романа Головченко и Михаила Мишустина. Поскольку по итогам встречи обе стороны выразили удовлетворенность ее результатами, то в итоге мы увидим то, что отвечает интересам и Беларуси, и России.
Ответная вежливость
По его мнению, после того, как белорусский транзит нефтепродуктов уйдет из портов Клайпеды, вполне можно ожидать ответного "жеста вежливости".
Борис Марцинкевич подчеркнул, что в 2020 году закончился договор с портом в Клайпеде о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт.
"В связи с этим мы и ожидаем, что экспорт будет перенаправлен на порты в Ленинградской области", - пояснил российский аналитик.
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