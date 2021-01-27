Перевалка белорусских грузов в Усть-Луге выгодна и России, и Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Белорусская сторона после перенаправления экспорта нефтепродуктов может ожидать "жестов вежливости" от Литвы, сказал в ходе брифинга в МПЦ Sputnik главред журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич.

Ранее стало известно, что российское правительство дало распоряжение подписать соглашение о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов через собственные порты. В ближайшее время ожидается его подписание со стороны Беларуси.

Тарифы и объемы

По словам эксперта, к этому событию две страны готовились довольно давно. Первым про это заговорил президент республики Александр Лукашенко еще осенью 2020 года.

"Времени было достаточно, чтобы все заинтересованные стороны согласовали свои интересы. Понятно, что Беларуси нужна скидка по тарифам, российской стороне интересны объемы", - пояснил он.

При этом Борис Марцинкевич обратил внимание, что подробности пока неизвестны, потому что только накануне прошла встреча премьеров двух стран Романа Головченко и Михаила Мишустина. Поскольку по итогам встречи обе стороны выразили удовлетворенность ее результатами, то в итоге мы увидим то, что отвечает интересам и Беларуси, и России.

Ответная вежливость

По его мнению, после того, как белорусский транзит нефтепродуктов уйдет из портов Клайпеды, вполне можно ожидать ответного "жеста вежливости".

Борис Марцинкевич подчеркнул, что в 2020 году закончился договор с портом в Клайпеде о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт.

"В связи с этим мы и ожидаем, что экспорт будет перенаправлен на порты в Ленинградской области", - пояснил российский аналитик.