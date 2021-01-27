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Эксперт назвал новое направление для экспорта электричества с БелАЭС

27.01.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Повысить окупаемость БелАЭС может рынок Украины, сказал в ходе брифинга в МПЦ Sputnik главред журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич.

© AFP 2020
Госатомнадзор: БелАЭС идет по графику выхода на промышленную эксплуатацию

Ранее стало известно, что 18 января из Беларуси в энергосистему Украины отпущено 3,1 млн кВт⋅ч электроэнергии. Поставки осуществлялись для обеспечения устойчивой работы украинской энергосистемы во время неблагоприятных погодных условий.

По словам аналитика, рассчитывать на украинский рынок как стабильный для энергопоставок сложно. Белэнерго подписало с украинскими компаниями на 2020 год предварительные договоры о поставках 2,2 млрд кВт⋅ч. Итоги года пока не подведены, и сколько удалось экспортировать, сказать сложно.

Борис Марцинкевич считает, что для повышения окупаемости проекта БелАЭС можно использовать те возможности, которые дает Украина.

"На сегодня известно, что у них рекордно низкие запасы угля на ТЭЦ. Соответственно, у них будут проблемы и с тепловой энергией, и с электрической энергией", – констатировал он.

При этом главный редактор напомнил, что в первом квартале БелАЭС завершает этап опытно-промышленной эксплуатации и затем начнет промышленное использование первого энергоблока АЭС. Беларусь сможет рассчитать, какие у нее будут излишки электроэнергии.

По мнению аналитика, если возникнет возможность спокойно экспортировать электроэнергию на украинский рынок, то "всем будет хорошо. Украине будет хорошо, потому что она не нарушает всевозможные свои политические обязательства (непонятно перед кем взятые), сможет сбалансировать свою энергосистему. Для Беларуси дополнительный сбыт электроэнергии пойдет только на пользу".

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Теги: Минск
 
 
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