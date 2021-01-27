Аналитик рассказал, почему цена на газ в 2021 году для Беларуси комфортная

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Рост цен на голубое топливо в Европе отбил желание у белорусской стороны вспоминать о спотовых рынках, сказал в ходе брифинга в МПЦ Sputnik главред журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич.

Ранее в ходе интервью Александра Лукашенко для российского телеканала была озвучена цена на российский природный газ для Беларуси в текущем году. По сравнению с 2020 годом она выросла незначительно и составила 128,5 доллара за тысячу кубометров.

Теплая зима в Европе

"Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так", – сказал белорусский лидер в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1".

По словам аналитика, белорусская сторона на протяжении 2020 года неоднократно заявляла, что хотела бы видеть цены на природный газ из России на уровне спотовых котировок.

"Теплая зима в Европе она всегда расхолаживает. Нынешняя зима выдалась достаточно суровой для Европы и со спотовыми ценами происходит то, что происходит. По долгосрочным контрактам трубопроводным цена для европейских потребителей в декабре была 180 долларов. В это время спотовые цены были уже 280 долларов", - рассказал он.

При этом Борис Марцинкевич обратил внимание, что во время холодной декады в январе цены на спотовом рынке, к которому в прошлом году апеллировал Александр Лукашенко, поднялись до 380 долларов.

"Поэтому у белорусской стороны нет больше желания вспоминать о том, что такое спотовые цены для европейских потребителей", - предположил главный редактор.

Выгодно обеим странам

По его мнению, ситуация на газовом рынке Европы очень показательна. Ведь, если бы Россия и Беларуси торговали по спотовым ценам, которые менялись бы каждые две недели от партии к партии, то это выглядело бы не очень для белорусской стороны.

"Сейчас на год вперед министерство промышленности и государственные предприятия могут просчитать себестоимость своей продукции: сколько будет стоить газ, сколько будет стоить электроэнергия", - обратил внимание он.

Борис Марцинкевич предположил, что если бы в рамках Союзного государства Москва и Минск играли бы в подобие либерального европейского рынка, это не стало бы положительным фактором для белорусских предприятий.

"Уровень отношений, который продемонстрировали в этот раз, что по нефти, что по газу он значительно более логичный и более выгодный как для России, так и для Беларуси. Потому что концерн Газпром может рассчитать свою прибыль, Беларусь может рассчитать себестоимость того, что она производит. Все намного более предсказуемо, что в современном бушующем мире главное для того, чтобы правильно выстраивать бизнес-планы", - констатировал эксперт.