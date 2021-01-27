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Анна Эйсмонт: Я не была на «площади Перемен», когда похитили Романа Бондаренко

27.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сестра главы Белтелерадиокомпании отреагировала на публикацию свежего расследования BYPOL по факту смерти Романа Бондаренко.

Анна Эйсмонт: Я не была на «площади Перемен», когда похитили Романа Бондаренко

Наталья и Анна Эйсмонты

Ведущая БТ Анна Эйсмонт написала на своей странице в Instagram:

– Я хочу заявить – 11 ноября 2020 года я была в прямом эфире Панорамы (тому тысячу подтверждений, при желании сможет найти каждый) и не могла физически принимать участие ни в каких акциях… Для тех, кто не слышит с первого раза – в упоминаемый вечер я не была на площади Перемен. И сейчас уже прекрасно понятно (убеждена, не только мне) каким образом готовятся подобные «расследования».

В расследовании BYPOL отмечается, что Анна Эйсмонт могла присутствовать в вечер похищения Романа Бондаренко на «площади Перемен», т.к. об этом говорят сведения о местоположении ее мобильного телефона.

Анна Эйсмонт – сестра председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмота, который пришел на телевидение по ее протекции. Принято считать, что в вечер похищения Романа Бондаренко около «площади Перемен» присутствовала Наталья Эйсмонт, супруга главы БТ.

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BYPOL опубликовал данные предварительной проверки по факту смерти Романа Бондаренко

 
 
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«Не могла физически принимать участие ни в каких акциях».
 
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