ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вышла отреставрированная версия сериала «Вавилон-5» (видео)

27.01.2021 18:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Анонсированный некоторое время назад ремастер научно-фантастического сериала «Вавилон-5» вышел в эфир HBO Max. Оригинальный сериал выходил на ТВ в период с 1993 по 1998 год и стал одним из немногих телешоу того времени, попавших под «программу реставрации». Он был снят на 35-мм пленку в формате 4:3, и именно такой формат сохранен в улучшенной версии.

На то, чтобы привести «Вавилон-5» в состояние, отвечающее нынешним стандартам качества картинки, ушло около шести лет.

Сериал состоит из пяти сезонов по 22 серии в каждом. Сюжет сериала разрабатывался полностью для всего проекта ради создания полноценной и завершенной истории. «Вавилон-5» относят к лучшим образцам телевизионных космоопер.

Приставка на Android TV с голосовым управлением в виде небольшого HDMI-стика — Xiaomi Mi TV Stick 135 р.

Смарт-приставка Xiaomi Mi TV Stick FHD (международная версия)
13 отзывов
USB, Smart TV, Wi-Fi, 1080p
135 р.
12 предложений

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анонсированный некоторое время назад ремастер научно-фантастического сериала «Вавилон-5» вышел в эфир HBO Max. Оригинальный сериал выходил на ТВ в период с 1993 по 1998...
 
Новости дня
Новости разные
 
На заправку автозаков? В Беларуси второй раз в 2021 году дорожает топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by