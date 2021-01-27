Вышла отреставрированная версия сериала «Вавилон-5» (видео)

Источник материала: Onliner

Анонсированный некоторое время назад ремастер научно-фантастического сериала «Вавилон-5» вышел в эфир HBO Max. Оригинальный сериал выходил на ТВ в период с 1993 по 1998 год и стал одним из немногих телешоу того времени, попавших под «программу реставрации». Он был снят на 35-мм пленку в формате 4:3, и именно такой формат сохранен в улучшенной версии.

На то, чтобы привести «Вавилон-5» в состояние, отвечающее нынешним стандартам качества картинки, ушло около шести лет.

Сериал состоит из пяти сезонов по 22 серии в каждом. Сюжет сериала разрабатывался полностью для всего проекта ради создания полноценной и завершенной истории. «Вавилон-5» относят к лучшим образцам телевизионных космоопер.