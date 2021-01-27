Геймеры создали «Дворец Путина» в Minecraft. Теперь по нему можно погулять

Источник материала: Onliner

Minecraft-команда TeamCIS построила виртуальную копию дворца из расследования фонда Навального. Представители команды утверждают, что создали его «в масштабе 1:1 в мельчайших деталях на единой карте мира с соблюдением всех пропорций и размеров».

— Мы воссоздали не только фасады дворца, но и внутренние помещения с реальным их расположением относительно друг друга. Все согласно плану здания, — пишут геймеры. Теперь игроки могут побродить по огромным коридорам, зайти в кальянную, бассейн, театр, спальню, казино и так далее. Помимо всего прочего, был также воссоздан рельеф мыса Идокопас и Черноморского побережья.





























Вскоре после новости о создании карты команда сделала еще один пост:

— Внутри есть только самые хайповые помещения, так что прогресс, можно считать, на 80% готов. Возможно, скоро выложим полноценную версию. Если вы где-то будете использовать карту, пожалуйста, не забывайте рассказывать о проекте и о том, что дворец построили мы — TeamCIS. Зовите к нам билдеров помогать строить все страны СНГ в Майнкрафт 1 к 1!