«Здесь явно что-то не так». Вы удивитесь тому, как в Степянке подлатали дорогу в снегопад

Источник материала: Onliner

Улица Карвата расположена в минском микрорайоне Степянка. Если не были там — съездите, там мило: много зелени и самолет у водонапорной башни на холме. Но не вся Степянка такая. Еще там шумят поезда и есть добитая дорога, втоптанная в грязь проезжающими по ней фурами. Об этой дороге и пойдет речь.

Начнем с видео, которое прислал в чат-бот Onliner наш читатель Артемий. Сам автор назвал это видео умилительным: посмотрите и убедитесь, что так оно и есть.

— Это умилительное видео я снял вчера в Минске, на улице Карвата, 73/1. Возможно, я не профессиональный дорожник, но здесь явно что-то не так! — отметил наш читатель.

Нужно вспомнить, какая была вчера погода в столице, да и во всей стране. Шел снег, мокрый и довольно гадкий, временами (а кое-где и постоянно) напоминавший метель. Под ногами слякоть, грязь и вот это вот все. Даже если где-то в глубине асфальт. А если асфальта нет — все еще веселее. Теперь понимаете, в каких непростых условиях велись дорожные работы в Степянке?

— В этом месте огромное количество предприятий, в частности офисы, склады, производства. Дорожное покрытие скорее отсутствующее: то есть летом видны вкрапления асфальта, а с весны по осень это место превращается в танковую колею с грязью и огромными ямами. С первым снегом наша гравейка превращается в «драгрейсинг» для фур, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.





И вот специалисты предприняли попытку повлиять на ситуацию. Приехал самосвал, который выгрузил на дорогу некий сыпучий материал: щебень это был или что-то еще — по видео разобрать сложно. В лужу выгрузил, аж волны пошли. Вероятно, лужу и предполагалось засыпать, поэтому не торопимся удивляться. А неподалеку удивительного вида трактор, скажем так, ровнял полотно. Об эффективности такого метода можно долго спорить, чем мы и предлагаем заняться в комментариях людям сведущим.

— Судя по всему, дорожники где-то рядом соседствуют, ну и раз в год делают что-то подобное: то есть формально гредируют и засыпают таким способом большие ямы. Погоду всегда выбирают соответствующую, — Артемий, как и подобает минчанам, относится к ситуации с юмором, потому как ничего другого не остается.

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