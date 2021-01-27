В Беларуси ведут активную разработку «генетической вакцины» против агрессивного рака

Источник материала: Onliner

Белорусскими учеными успешно реализуется совместный белорусско-американский исследовательский проект по созданию «генетической вакцины» против злокачественных опухолей. Об этом рассказал заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова Сергей Красный на прошедшей пресс-конференция, приуроченной ко Дню белорусской науки.

В настоящее время проводится клиническая фаза исследования по оценке эффективности лечения новой вакциной четырех видов весьма агрессивных злокачественных опухолей: рака молочной железы, рака желудка и поджелудочной железы и рака яичников, пояснил Сергей Красный.

По его словам, в исследование включено 47 пациентов. Как сообщается в телеграм-канале «Белпрессцентра», говорить об окончательных результатах рано, однако итоги вселяют оптимизм: появились пациенты, у которых отмечена полная регрессия всех метастатических очагов, появляется надежда на полное излечение.