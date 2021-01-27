|
В Беларуси ведут активную разработку «генетической вакцины» против агрессивного рака
Источник материала: Onliner
Белорусскими учеными успешно реализуется совместный белорусско-американский исследовательский проект по созданию «генетической вакцины» против злокачественных опухолей. Об этом рассказал заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова Сергей Красный на прошедшей пресс-конференция, приуроченной ко Дню белорусской науки.
В настоящее время проводится клиническая фаза исследования по оценке эффективности лечения новой вакциной четырех видов весьма агрессивных злокачественных опухолей: рака молочной железы, рака желудка и поджелудочной железы и рака яичников, пояснил Сергей Красный.
По его словам, в исследование включено 47 пациентов. Как сообщается в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусскими учеными успешно реализуется совместный белорусско-американский исследовательский проект по созданию «генетической вакцины» против...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)