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В Беларуси ведут активную разработку «генетической вакцины» против агрессивного рака

27.01.2021 18:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусскими учеными успешно реализуется совместный белорусско-американский исследовательский проект по созданию «генетической вакцины» против злокачественных опухолей. Об этом рассказал заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова Сергей Красный на прошедшей пресс-конференция, приуроченной ко Дню белорусской науки.

В настоящее время проводится клиническая фаза исследования по оценке эффективности лечения новой вакциной четырех видов весьма агрессивных злокачественных опухолей: рака молочной железы, рака желудка и поджелудочной железы и рака яичников, пояснил Сергей Красный.

По его словам, в исследование включено 47 пациентов. Как сообщается в телеграм-канале «Белпрессцентра», говорить об окончательных результатах рано, однако итоги вселяют оптимизм: появились пациенты, у которых отмечена полная регрессия всех метастатических очагов, появляется надежда на полное излечение.

 
 
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Белорусскими учеными успешно реализуется совместный белорусско-американский исследовательский проект по созданию «генетической вакцины» против...
 
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