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Прогноз погоды на 28 января: мокрый снег и гололед

27.01.2021 18:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прогноз погоды на 28 января: мокрый снег и гололед
Иллюстративное фото
Циклон «Ларс» принес в нашу страну обильные снегопады с порывистым ветром. Но он уже покинул Беларусь. В ближайшие дни погода будет зимней – снег и легкие морозцы.

28 января атмосферный фронт принесет в страну прохладный воздух с севера-запада Европы. Ожидается снег и понижение температуры. И всё же она останется до 8-ми градусов выше нормы.

В четверг облачно с прояснениями. Во многих районах снег, мокрый снег. Влажность до 90%. Слабый туман, видимость до полукилометра, гололед. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

К утру температура составит от -1°C по юго-востоку до -5°C по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее.

В середине дня 0…-2°C.

К вечеру - от -1°C в юго-восточных районах до -3°C по западной половине.

В пятницу погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное в холодной влажной воздушной массе северных широт. Воздух станет прохладнее. Ночью -3…-8°C, при прояснениях до -11°C, днем 0…-5°C. Облачно с прояснениями. Временами - снег. Ночью и утром местами слабый туман, видимость до километра. На отдельных участках дорог скользко. Ветер западный, северо-западный умеренный. В последние выходные января станет еще на пару градусов холоднее, пройдет снег.
 
 
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28 января атмосферный фронт принесет в страну прохладный воздух с севера-запада Европы.
 
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