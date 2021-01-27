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«Какой был смысл в поддержке Лукашенко, если из-за этого а) пришлось свернуть интеграционный проект и б) в стране ускорился рост прозападных настроений?»

«Российская сторона поддерживает не персоналии, а суверенный выбор белорусского народа, который был сделан в ходе президентских выборов 9 августа 2020 г. Считаем Лукашенко законно избранным главой государства. Безусловно, в республике назрели определенные изменения политического устройства, и белорусские власти взяли курс на его модернизацию.



Насколько мы понимаем, в ходе шестого Всебелорусского народного собрания, запланированного на 11-12 февраля с.г., будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на предстоящую пятилетку…



К сожалению, сейчас против официального Минска, как и России развязана настоящая информационная война с использованием современных средств и методов манипулирования общественным мнением в целях радикализации протестных выступлений».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский МИД: Безусловно, в Беларуси назрели изменения политического устройства Ведомство отвечало на вопросы СМИ по итогам деятельности в 2020 году.

Вопрос по поводу ситуации в Беларуси звучал так:Ответа российского МИДа:Напомним, что после 9 августа представители руководства России неоднократно говорили о необходимости проведения конституционной реформы в Беларуси. Около месяца назадзаявил, что проект изменений в Конституции может быть готов к концу 2021 года.