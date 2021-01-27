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На заправку автозаков? В Беларуси второй раз в 2021 году дорожает топливо

27.01.2021 18:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На заправку автозаков? В Беларуси второй раз в 2021 году дорожает топливо
На заправке / БЕЛТА
В Беларуси второй раз в 2021 году дорожает автомобильное топливо. Как и неделю назад, цены меняются на 1 копейку.

«Белнефтехим» сообщает, что 1 литр АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,72 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,82 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,04 рубля, дизельного топлива — 1,82 рубля.

Предыдущее подорожание бензина и дизельного топлива, которое произошло 21 января, в «Белнефтехиме» объясняли ростом цен на нефть на мировом рынке. Теперь же никаких объяснений нет.

Ранее в концерне заявляли, что цены на топливо в Беларуси на 22-51% ниже, чем в сопредельных европейских государствах, и выше розничной цены в РФ на 8-10%.

В прошлом году цены на автомобильное топливо в нашей стране менялись 16 раз.
 
 
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