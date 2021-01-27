Источник материала: UDF



На заправке / БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На заправку автозаков? В Беларуси второй раз в 2021 году дорожает топливо 1 литр АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,72 рубля.

«Белнефтехим» сообщает, что 1 литр АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,72 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,82 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,04 рубля, дизельного топлива — 1,82 рубля.Предыдущее подорожание бензина и дизельного топлива, которое произошло 21 января, в «Белнефтехиме» объясняли ростом цен на нефть на мировом рынке. Теперь же никаких объяснений нет.Ранее в концерне заявляли, что цены на топливо в Беларуси на 22-51% ниже, чем в сопредельных европейских государствах, и выше розничной цены в РФ на 8-10%.В прошлом году цены на автомобильное топливо в нашей стране менялись 16 раз.