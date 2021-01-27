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"Наш клуб готов к лицензированию в высшую лигу". "Крумкачы" обратились к АБФФ

27.01.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Крумкачы» выступили с заявлением по существу официального обращения АБФФ в адрес столичного клуба.

«1. Наименование нашего клуба «НФК Крумкачы». Убедительная просьба внимательно относиться к его написанию на официальных печатных ресурсах АБФФ, не допускать искажения и коверканья, что можно будет трактовать как неуважительное отношение.

2. Наш клуб подал в АБФФ письмо-подтверждение об участии в чемпионате Республики Беларусь 2021 среди команд первой лиги, так как по итогам сезона 2020 в первой лиге мы заняли третье место, уступили в переходных матчах и на сегодняшний день по итогам чемпионата 2020 мы являемся командой первой лиги.

3. Нас не удовлетворило официальное разъяснение АБФФ от 29.12.20 равно как и новое разъяснение в заявлении от 25.01.21 по сути нашего обращения, где мы просили разъяснения положения Регламента по лицензированию, а получили в ответ ссылки из Регламента чемпионата. Это два абсолютно разных документа, как по содержанию, так и по вопросам применения.

4. В случае неполучения лицензии «Высшая лига» кем-либо из соискателей, заслуживших такое право по итогам сезона 2020, наш клуб готов к лицензированию в высшую лигу в соответствии с пунктом 4.1. Статьи 14. Лицензии Раздела 2. Система лицензирования клубов АБФФ. Регламента по лицензированию и контролю деятельности клубов. 

Более того при возникновении такой ситуации, считаем, что наш клуб – первый, кто должен получить подобное право при возникновении соответствующей ситуации», – цитирует Трибуна заявление клуба.
 
 
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«Крумкачы» выступили с заявлением по существу официального обращения АБФФ в адрес столичного клуба.
 
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