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Никто не забыт: в странах СНГ почтили память жертв Холокоста

27.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня день памяти жертв Холокоста. Шесть миллионов евреев были уничтожены нацистами во время Второй мировой войны. Кого-то убивали сразу, других отправляли в концлагеря и проводили над ними опыты. Как почтили их память в России и странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

Ставрополье называют самой большой братской могилой евреев на юге России. Сюда они бежали со всего Советского Союза, в надежде, что фашисты не дойдут до этих мест. Но ошиблись. Первым делом немецкие войска собирали мирных евреев и расстреливали их на окраинах городов. В наши дни на этих местах стоят монументы, и каждый год к ним приходят жители Ставрополья, чтобы по еврейской традиции положить к могилам небольшие камни. Всего в Ставропольском крае зверски убили около 40 тысяч евреев.

«Людей обманули, сказали, что их везут в более хорошие места, предлагали собрать лучшие вещи, взять все драгоценное. Обманным путем поезда были остановлены здесь, в Минводах. Здесь находился танковый ров, эти бедные люди были расстреляны, нельзя сказать, что захоронены, просто брошены в эту яму», – рассказал председатель еврейской общины Ставропольского края Арон Мардахаев.

Через Минское гетто прошли больше 100 тысяч евреев. Не только из Беларуси, но и Западной Европы. Переселенцы жили на отдельной территории – «зондергетто». Их уничтожали в первую очередь.

В их память в Минске установили восемь мемориальных камней. Они образуют полукруг, похожий на знак, который обязаны были носить все переселенцы. Дипломаты и представители еврейских общин принесли цветы и венки, зажгли поминальные свечи, прочитали молитву.

«Есть разные идеи создать музей, который будет рассказывать о Холокосте в Беларуси. Это находится в стадии обсуждения. Конечно, Израиль готов оказать помощь, есть хорошие контакты с израильским музеем Холокоста «Яд-Вашем», который существует больше 70 лет», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Республике Беларусь Алекс Гольдман-Шайман.

Первый в Советском Союзе памятник жертвам Холокоста установили в Минске. Это – мемориальным комплекс «Яма». В 1942-м на этом месте расстреляли около пяти тысяч человек. Фриде Рейзман удалось спастись. Ее вывез из лагеря смерти обычный крестьянин. До конца войны она прожила в деревне Поречье. Местные жители тогда спрятали сорок детей и подростков.

«Люди – необыкновенные. Делились с нами последней картофелиной. Когда были облавы, марафоны, немцы прочищали леса, они знали каждую тропочку этого болота. Они нас уводили вместе с собой», – рассказала бывшая узница Минского гетто Фрида Рейзман.

В начале Второй мировой войны Молдова находилась под властью румынского диктатора и союзника Гитлера Иона Антонеску. Он распорядился создать на территории Бессарабии около 50 лагерей и гетто. Перед тем, как отправить людей на гибель, их вели по так называемым дорогам смерти. Одна из них проходила по оживленному шоссе в Кишиневе. Здесь же, на месте массового расстрела евреев, стоит памятник. Сегодня возле него проходит митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.

«Трагическую историю этого места и трагическую историю Холокоста, я уверен, что и половина населения Молдовы не знает. Мы здесь для того, чтобы мир помнил эту трагедию, чтобы показать: если человечество не предпримет мер, то трагедия повторится. Мы здесь, чтобы сделать прививку, чтобы такого не было», – отметил раввин Еврейской общины Молдовы Шимшон Изаксон.

По оценкам историков, в Бессарабии и на соседних территориях погибли 300 тысяч человек.



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Теги: Минск
 
 
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