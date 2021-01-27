|
Никто не забыт: в странах СНГ почтили память жертв Холокоста
27.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня день памяти жертв Холокоста. Шесть миллионов евреев были уничтожены нацистами во время Второй мировой войны. Кого-то убивали сразу, других отправляли в концлагеря и проводили над ними опыты. Как почтили их память в России и странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».
Ставрополье называют самой большой братской могилой евреев на юге России. Сюда они бежали со всего Советского Союза, в надежде, что фашисты не дойдут до этих мест. Но ошиблись. Первым делом немецкие войска собирали мирных евреев и расстреливали их на окраинах городов. В наши дни на этих местах стоят монументы, и каждый год к ним приходят жители Ставрополья, чтобы по еврейской традиции положить к могилам небольшие камни. Всего в Ставропольском крае зверски убили около 40 тысяч евреев.
Через Минское гетто прошли больше 100 тысяч евреев. Не только из Беларуси, но и Западной Европы. Переселенцы жили на отдельной территории – «зондергетто». Их уничтожали в первую очередь.
В их память в Минске установили восемь мемориальных камней. Они образуют полукруг, похожий на знак, который обязаны были носить все переселенцы. Дипломаты и представители еврейских общин принесли цветы и венки, зажгли поминальные свечи, прочитали молитву.
Первый в Советском Союзе памятник
В начале Второй мировой войны Молдова находилась под властью румынского диктатора и союзника Гитлера Иона Антонеску. Он распорядился создать на территории Бессарабии около 50 лагерей и гетто. Перед тем, как отправить людей на гибель, их вели по так называемым дорогам смерти. Одна из них проходила по оживленному шоссе в Кишиневе. Здесь же, на месте массового расстрела евреев, стоит памятник. Сегодня возле него проходит митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
«Трагическую историю этого места и трагическую историю Холокоста, я уверен, что и половина населения Молдовы не знает. Мы здесь для того, чтобы мир помнил эту трагедию, чтобы показать: если человечество не предпримет мер, то трагедия повторится. Мы здесь, чтобы сделать прививку, чтобы такого не было», – отметил раввин Еврейской общины Молдовы Шимшон Изаксон.
По оценкам историков, в Бессарабии и на соседних территориях погибли 300 тысяч человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шесть миллионов евреев были уничтожены нацистами во время Второй мировой войны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)