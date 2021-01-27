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Обзор чрезвычайных происшествий

27.01.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Пагубная привычка  курить в постели   привела к трагедии в Витебске 

Минувшей ночью в квартире по улице Правды погиб мужчина. Тело хозяина жилища бойцы МЧС обнаружили в комнате на диване. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок. 

Загорание в общежитии Любани обнаружила пожарная автоматика

Жильцы услышали сигнализацию и вызвали спасателей. 15 человек покинули строение самостоятельно, пострадавших нет. Когда к месту ЧП приехали огнеборцы, из окна комнаты на первом этаже шел дым. Возгорание оперативно ликвидировали. Сообщается, что пламя повредило стену, потолок и мебель. Из-за чего вспыхнула искра,  предстоит выяснить экспертам. 

В Бобруйском районе спасли тонувшего мужчину 

Об инциденте на горячую линию 101 сообщил очевидец. По информации МЧС, человек находился на расстоянии 100 метров от берега. При помощи веревки и жилета пострадавшего вытащили из озера. С диагнозом "переохлаждение" мужчину госпитализировали. 

Операцию по спасению провели и в Витебске 

Там на карнизе третьего этажа находилась 81-летняя пенсионерка. События развернулись в доме по улице Ленина. У женщины не получалось самостоятельно вернуться в квартиру. Бойцы МЧС по автолестнице поднялись к бабушке и помогли спуститься на землю. Ее осмотрели медики, пенсионерка не пострадала. Почему она оказалась на карнизе, не сообщается. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Пагубная привычка  курить в постели   привела к трагедии в Витебске  Минувшей ночью в квартире по улице Правды погиб мужчина. Тело хозяина жилища бойцы МЧС...
 
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