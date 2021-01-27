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В России соцсети оштрафуют за «вовлечение подростков в противоправную деятельность»

27.01.2021 18:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube получат штрафы «за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января». Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Утверждается, что интернет-площадки, несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, своевременно не удалили в общей сложности «170 противоправных призывов». За это владельцам сайта или информационного ресурса по решению суда грозит административный штраф на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн российских рублей.

В случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

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Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube получат штрафы «за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним...
 
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