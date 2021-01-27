Amnesty International призывает международное сообщество повлиять на белорусские власти

Источник материала: Onliner

Организация Amnesty International опубликовала новый доклад о том, как «власти Беларуси используют систему правосудия для преследования жертв пыток, а не виновных в их применении». Amnesty International назвала попытки добиться правосудия внутри Беларуси «безнадежными» и призвала международное сообщество предпринять активные шаги для обеспечения правосудия для жертв и привлечения к ответственности виновных.

В новом докладе организации опубликованы свидетельства людей, которые были избиты силовиками не только в августе прошлого года, но и осенью. Например, Amnesty International приводит слова минчанина Виктора (имя изменено), которого задержали 11 октября недалеко от места мирной акции протеста, в которой, по его словам, он не участвовал.

«В тот день его отвели в автозак, где держали других людей, в том числе одного с травмой головы. Виктор заявил, что сотрудник милиции неоднократно наводил на последнего задержанного оружие, похожее на дробовик, оскорблял его и угрожал застрелить. Позже Виктора и других перевели в другой автозак и заставили идти через „коридор“, где находилось около 20 офицеров, которые избивали их дубинками. Их доставили в РУВД для регистрации. Избиения продолжились, когда задержанных перевели из отделения милиции в следственный изолятор в Жодино. Виктор вспоминает, что в Жодино в их фургон зашел начальник милиции и спросил у подчиненных, как они обращались с задержанными и заставляли ли их „петь гимн“. <...> В ответ один из его подчиненных заявил, что у них не было на это времени, и извинился. Жестокое обращение возобновилось по прибытии в изолятор. Один мужчина, который высказался в знак протеста, когда полицейские оскорбляли другого задержанного, был вынужден сесть на корточки голым перед остальными. В течение 25 часов задержания Виктору и другим задержанным не давали ни еды, ни питьевой воды», — говорится в отчете.





После освобождения из изолятора, пишет международная организация, Виктор подал официальную жалобу на пытки и другие виды жестокого обращения. На момент написания статьи расследование его жалобы не проводилось. Также в докладе рассказывается о погибших во время протестов и о смерти Романа Бондаренко. Есть несколько ссылок на сливы ByPol.

Amnesty International призывает власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех людей, задержанных исключительно за осуществление своих прав человека, включая право на свободу мирных собраний и выражения мнений. Также организация говорит, что белорусским властям нужно немедленно положить конец нарушениям прав человека протестующих, правозащитников, политических и гражданских активистов и других, в частности:

прекратить практику запрета и разгона мирных уличных собраний;

прекратить применение силовиками незаконной, чрезмерной и произвольной силы;

немедленно прекратить практику содержания людей в условиях, которые равносильны жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, включая отказ в необходимой медицинской помощи, лишение пищи, воды и сна, а также переполненность камер содержания под стражей;

принять все меры, «чтобы положить конец незаконным убийствам, совершаемым сотрудниками правоохранительных органов»;

беспристрастно и эффективно расследовать все предполагаемые убийства и пытки и привлечь к ответственности причастных лиц;

немедленно отстранить от исполнения своих обязанностей любого сотрудника правоохранительных органов, независимо от его ранга, подозреваемого в ответственности или соучастии в актах пыток и других видов жестокого обращения или других вышеупомянутых нарушениях прав человека, включая фабрикацию уголовных или административных обвинений — до проведения беспристрастного и независимого расследования соответствующих утверждений и судебного преследования в рамках справедливого судебного разбирательства;

предоставить полное и адекватное возмещение всем жертвам пыток и других видов жестокого обращения компенсации, реабилитации, удовлетворения гарантий неприменения и повторения;

немедленно прекратить практику анонимности силовиков в форме и других сотрудников правоохранительных органов и создать условия для того, чтобы всех дежурных сотрудников правоохранительных органов можно было идентифицировать индивидуально с помощью таких средств, как использование четко отображаемых личных имен или индивидуальных номеров, а также наличие на них знаков различия, которые позволяют четко идентифицировать силы, которые они представляют;

немедленно прекратить практику использования силовиков в штатском для проведения арестов в стиле похищений;

регулярно публиковать полную и подробную статистику, как на национальном, так и на местном уровне, о зарегистрированных нарушениях и результатах соответствующего расследования и судебного преследования.

Полный список рекомендаций приводится в докладе.





Amnesty International также призывает международные и региональные организации призвать власти Беларуси предпринять все шаги, изложенные выше; на многосторонних форумах, в том числе в контексте существующих отчетов и диалогов Совета по правам человека, решать вопросы «спонсируемой государством безнаказанности и незаконной силы, пыток и других недобросовестных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов».

Организация обращается к международному сообществу и просит провести всестороннее изучение всех доступных и потенциальных вариантов привлечения к ответственности, включая юрисдикции, которые в настоящее время доступны для вынесения судебных решений о незаконной силе, пытках и другом жестоком обращении со стороны сотрудников белорусских правоохранительных органов, и оценить варианты расширения таких юрисдикций.

Также Amnesty International призывает создавать и поддерживать механизмы и процессы для расследования и документирования этих нарушений, защиты и поддержки их жертв, сбора и сохранения доказательств преступлений в соответствии с международным правом и, в конечном счете, обеспечения привлечения к ответственности виновных. Такая поддержка может быть судебной, медицинской, технической, юридической, финансовой или носить иной характер.