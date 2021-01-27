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Amnesty International призывает международное сообщество повлиять на белорусские власти
Источник материала: Onliner
Организация Amnesty International опубликовала новый
В новом докладе организации опубликованы свидетельства людей, которые были избиты силовиками не только в августе прошлого года, но и осенью. Например, Amnesty International приводит слова минчанина Виктора (имя изменено), которого задержали 11 октября недалеко от места мирной акции протеста, в которой, по его словам, он не участвовал.
«В тот день его отвели в автозак, где держали других людей, в том числе одного с травмой головы. Виктор заявил, что сотрудник милиции неоднократно наводил на последнего задержанного оружие, похожее на дробовик, оскорблял его и угрожал застрелить. Позже Виктора и других перевели в другой автозак и заставили идти через „коридор“, где находилось около 20 офицеров, которые избивали их дубинками. Их доставили в РУВД для регистрации. Избиения продолжились, когда задержанных перевели из отделения милиции в следственный изолятор в Жодино. Виктор вспоминает, что в Жодино в их фургон зашел начальник милиции и спросил у подчиненных, как они обращались с задержанными и заставляли ли их „петь гимн“. <...> В ответ один из его подчиненных заявил, что у них не было на это времени, и извинился. Жестокое обращение возобновилось по прибытии в изолятор. Один мужчина, который высказался в знак протеста, когда полицейские оскорбляли другого задержанного, был вынужден сесть на корточки голым перед остальными. В течение 25 часов задержания Виктору и другим задержанным не давали ни еды, ни питьевой воды», — говорится в отчете.
После освобождения из изолятора, пишет международная организация, Виктор подал официальную жалобу на пытки и другие виды жестокого обращения. На момент написания статьи расследование его жалобы не проводилось. Также в докладе рассказывается о погибших во время протестов и о смерти Романа Бондаренко. Есть несколько ссылок на сливы ByPol.
Amnesty International призывает власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех людей, задержанных исключительно за осуществление своих прав человека, включая право на свободу мирных собраний и выражения мнений. Также организация говорит, что белорусским властям нужно немедленно положить конец нарушениям прав человека протестующих, правозащитников, политических и гражданских активистов и других, в частности:
Полный список рекомендаций приводится в докладе.
Amnesty International также призывает международные и региональные организации призвать власти Беларуси предпринять все шаги, изложенные выше; на многосторонних форумах, в том числе в контексте существующих отчетов и диалогов Совета по правам человека, решать вопросы «спонсируемой государством безнаказанности и незаконной силы, пыток и других недобросовестных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов».
Организация обращается к международному сообществу и просит провести всестороннее изучение всех доступных и потенциальных вариантов привлечения к ответственности, включая юрисдикции, которые в настоящее время доступны для вынесения судебных решений о незаконной силе, пытках и другом жестоком обращении со стороны сотрудников белорусских правоохранительных органов, и оценить варианты расширения таких юрисдикций.
Также Amnesty International призывает создавать и поддерживать механизмы и процессы для расследования и документирования этих нарушений, защиты и поддержки их жертв, сбора и сохранения доказательств преступлений в соответствии с международным правом и, в конечном счете, обеспечения привлечения к ответственности виновных. Такая поддержка может быть судебной, медицинской, технической, юридической, финансовой или носить иной характер.
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Организация Amnesty International опубликовала новый доклад о том, как «власти Беларуси используют систему правосудия для преследования жертв пыток, а не виновных в их...
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