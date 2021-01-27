В «Новой Боровой» неизвестные в спортивных костюмах клеят на окна красно-зеленые флаги. Что это? (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

В «Новой Боровой» опять происходит что-то странное: сегодня днем по кварталу ходили люди в одинаковых спортивных костюмах и клеили на стекла красно-зеленые флаги. Многих жильцов эти действия возмутили: почему неизвестные позволяют себе что-либо приклеивать на чужие окна? Выяснить, что это были за люди, пока не удалось.

На ролике, опубликованном в телеграм-канале блогера Антона Мотолько, видно, как один из расклейщиков пытается что-то сказать девушке, которая ведет съемку из автомобиля, но диалога у них не получается.

«Это порча имущества, создание препятствия для пользования жилым имуществом, а также нарушение правил благоустройства. Фоткайте их, вызывайте милицию и пишите заявления», — призывает один из участников районного чата.





Жильцы, конечно же, сняли флаги, как только незваные гости ушли.





После выполнения своей странной миссии люди в зеленом решили сфотографироваться на въезде в «Новую Боровую». Для снимка они отвернулись спиной к объективу.

Как только эти люди «отработали» в «Новой Боровой», они переместились в Уручье. Это видео было снято на улице Городецкой, где господа в зеленом пытались что-то снять с дерева. Вероятно, там висел бело-красно-белый флаг.

Заметили этих людей и в районе улицы Ложинской.



